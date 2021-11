Cea mai cunoscută realizatoare a rubricii Horoscop și-a început cariera în urmă cu 28 de ani. Până să aleagă această meserie, Neti Sandu a lucrat la bibliotecă. Toată lumea o cunoaște pe aceasta, fiind nelipsită în fiecare dimineață de pe micul ecran. În fiecare dimineață, Neti Sandu prezintă Horoscopul la PRO TV.

„Din 1993 fac horoscoape, dar m-am apucat din 1990 să învăț. Până atunci, am lucrat la bibliotecă. Se terminase facultatea, mă plictisisem și voiam să învăț. Așa că m-am apucat de astrologie și s-a terminat cu bine. Cel mai grozav lucru e faptul că nu am avut senzația că vin la serviciu pentru că nu făceam nimic, știam asta. Era un hobby pe care îl practicam în fiecare zi, aceasta era natura serviciului. Au trecut mulți ani până m-am familiarizat cu sentimentul că sunt cunoscută.

Prima dată nu aveam senzația de feedback, dar au venit operatorii cu bilețele din țară și îmi spuneau că am mulți fani în țară, erau saci de scrisori. Trebuia să gestionez toată situația asta. Nu m-am hotărât ușor, aveam 38 de ani și nu am crezut că mă vor păstra pentru că restul aveau vreo 18 ani, ei spuneau să vin să semneze contractul pentru emisiune. Am ajuns la terapie, era normal. M-am dus pentru că se acumulaseră multe lucruri și aveam nevoie de un tonus”, a declarat Neti Sandu.

Pentru a fi gata pentru emisiune, astrologa se trezește în fiecare dimineață la ora două. Deși pare ciudat pentru alți oameni, Neti Sandu s-a obișnuit cu acest program. „Eu mă trezesc la două în fiecare dimineață, să mă pregătesc”, a spus aceasta.

Neti Sandu a explicat că nu poartă perucă

Cu ocazia zilei sale de naștere, Neti Sandu a fost invitată vineri în emisiunea „La Măruță”, unde a povestit și despre situațiile neplăcute cu care se confruntă din cauza oamenilor curioși să afle dacă are perucă. Cea mai cunoscută realizatoare a rubricii Horoscop a fost chiar hărțuită pe stradă pentru a-i fi verificată podoaba capilară.

Pentru faptul că Neti Sandu are un păr atât de frumos și mereu perfect aranjat, mulți au crezut că vedeta poartă perucă. Chiar și o vecină, care o cunoaște de foarte mulți ani a vrut să verifice acest mit. „S-a oprit într-o zi o vecină și mă întreabă «Doamna Neti, vă rog eu, nu vă supărați pe mine. Doamnă, e părul dumneavoastră?». Și zic «Doamnă, mă știți de o mie de ani. Stau aici din 84. Nu ați fi remarcat că nu e părul meu?». Ea nici nu se mai uita, voia doar să verifice mitul”, a povestit Neti Sandu.



