„Cea mai mare tâmpenie pe care o trăiesc zilele astea este următoarea: în urmă cu ceva timp am julit puțin mașina și tocmai din acest motiv umblu cu mașina lui Cătălin.

Am dus-o pe casco, evident, să o aranjăm. Până au venit piesele a durat 4 luni jumate, un far adică (râde), dar nu asta era problema, am stat, nu e grav, însă acum nu pot ridica mașina, pentru că trebuie să am ștampilă la firmă, nu doar să semnez.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Din ce știu eu, nu mai este obligatorie ștampila pe nicăieri. Acum, cine vrea să-și facă, își face, cine nu, nu. Mie oricum nu mi s-a cerut niciodată nicăieri, dar acum dau telefoane pe la asigurări și peste tot ca să-și trimită ei niște cereri între ei sau niște aprobări că pot să-mi iau mașina și că e a mea”, a povestit asistenta TV pe Instastory.

„Vă mai zic una tare! Când am dus-o, m-au pus să trimit o aprobare de la mine către mine că sunt de acord să-mi repare mașina.

Practic, de la proprietar la firmă, care firma e a mea, pe numele meu. În concluzie, avem niște reguli și niște hârtii de umblat pentru niște chestii atât de ușor de făcut în mod normal. Avem niște probleme de ne doare capul”, a povestit asistenta TV, potrivit Spynews.

