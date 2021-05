Motivul pentru care Sofia Vicoveanca nu s-a recăsătorit după moartea soțului. „Pretendenți au fost”

Sofia Vicoveanca, care are un fiu în vârstă de 49 de ani, a trăit o frumoasă poveste de iubire cu Victor Micu. Din păcate, acesta s-a stins din viață acum 20 de ani.

„Soțul meu, Victor Micu, era bucureștean. Venise la Suceava și a dat păcatul peste el văzându-mă și s-a moldovenizat până în unghie. A fost un ziarist cu un creion foarte ascuțit, foarte caustic, avea rubrica de scandal, ceea ce i-a adus multe necazuri, dar era un om foarte vertical. A fost primul meu spectator.

Eu nu fac textele melodiilor, le culeg, citind foarte mult, și îmi zicea mereu să am grijă să nu mă repet. În momentul când lucram la un text și ziceam că e extraordinar, iar el mă contrazicea, începeam să aruncăm cu creioane și să rupem hârtii, începea scandalul. Așa a fost soțul meu, dar mi-a fost alături, m-a înțeles”, povestea artista în anul 2010 pentru revistatango.ro.

După moartea soțului, cântăreața de muzică populară nu s-a mai recăsătorit. A avut pretendenți, dar a preferat să dedice tot timpul carierei sale.

„Pentru că eu m-am dedicat drumurilor cântecului, nu știu cine ar mai avea puterea și atâta înțelegere, că pretendenți au fost, dar nu le-am dat nicio speranță.

Nu îmi mai găsesc un om atât de înțelegător, să fie alături de mine. El (n.r. – soțul) știa să mă ajute și să mă sfătuiască.”, a spus Sofia Vicoveanca în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Sofia Vicoveanca a trăit o copilărie plină de drame

Copilăria i-a fost marcată de greutăți, a povestit interpreta. Tatăl său a ajuns prizonier la sovietici, după anexarea Bucovinei de Nord de către Uniunea Sovietică.

Apoi, familia ei a fost chinuită de secetă și de foamete. „Tatăl meu a venit marcat din război și după detenție. N-a povestit niciodată, probabil, avea răni deschise, din lagăr, mai ales. «O fată necăjită ca tine nu poate purta cămăși înflorate», îmi spunea.

Tata era un om foarte corect, dacă-i luai cât negru sub unghie din munca lui, se înfuria. Îmi spunea că sunt femeie măritată – ulterior, când am început să cânt, să am o carieră și aveam și un copil -, că asta nu e meserie pentru mine. Dar a fost un om bun și a fost mândru de mine”, a povestit celebra artistă la Kanal D.

