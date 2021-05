Sofia Vicoveanca a fost invitata specială a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

Pe numele ei real Sofia Musa, căsătorită Micu, cea supranumită „privighetoarea Bucovinei” a primit numele de scenă Vicoveanca după ce directorul ansamblului artistic unde era angajată la începutul carierei a considerat că numele de naștere nu are rezonanță artistică. Și astfel a numit-o Vicoveanca, după zona de proveniență.

„Tata îmi zicea că sunt femeie măritată, de ce cânt”

Copilăria i-a fost marcată de greutăți, a povestit interpreta. Tatăl său a ajuns prizonier la sovietici, după anexarea Bucovinei de Nord de către Uniunea Sovietică. Apoi, familia ei a fost chinuită de secetă și de foamete.

„Tatăl meu a venit marcat din război și după detenție. N-a povestit niciodată, probabil, avea răni deschise, din lagăr, mai ales.«O fată necăjită ca tine nu poate purta cămăși înflorate», îmi spunea. Tata era un om foarte corect, dacă-i luai cât negru sub unghie din munca lui, se înfuria. Îmi spunea că sunt femeie măritată – ulterior, când am început să cânt, să am o carieră și aveam și un copil -, că asta nu e meserie pentru mine. Dar a fost un om bun și a fost mândru de mine”, a povestit celebra artistă.

I-am intuit suferința, nu voia să mă audă cântând pe acasă. Sofia Vicoveanca:

„Nu știu dacă am plâns mult, dar n-am dat pe afară de râs”

Împreună cu mama sa, care apucase să ia doar câteva obiecte din casă, Sofia s-a refugiat la o mătușă de pe balta din Vicovu de Sus, după ocuparea Bucovinei, iar ulterior s-a mutat cu familia în comuna Vicovu de Jos, lângă fabrica de cherestea, unde și-a petrecut copilăria.

Sărăcia le-a obligat pe Sofia și pe mama ei să lucreze cu ziua. Spune, cu regret, că nu are nici măcar o fotografie din copilărie, fiindcă nu și-a permis așa ceva. Iar păpușile cu care se juca și le confecționa singură.

„Sunt o femeie puternică, altfel nu aș fi răzbit în viață. Mama nu a uitat să-și pună în bagaj rochia de mireasă și basmalele. Uneori, le mai îmbrac eu, trebuie să am grijă la mărgeluțe, că se deșiră. Fiind copilă, am imaginea mamei și-acum în minte, așezată în genunchi, se ruga în felul ei, n-o auzeam exact, dar când se ridica, ochii erau scăldați în lacrimi. Nu știu dacă am plâns mult, dar nici nu am dat pe afară de râs. N-am răbdat de foame, dar nu i-am spus mamei niciodată că vreau ceva”, s-a confesat celebra cântăreață de muzică populară.

Gustul copilăriei

Rar, când primea o bucățică de ciocolată, în copilăria ei marcată de lipsuri, Sofia Vicoveanca spune că n-o mânca, ci mai mult o lingea, ca să aibă cât mai mult timp din ea.

„Stăteam ore în șir să ling acea ciocolată. Mi s-au trimis, ulterior, ciocolate din America, din Elveția, de oriunde, dar n-am regăsit nicăieri acel gust al copilăriei”, a mărturisit intepreta.

