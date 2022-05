Vlăduța Lupău, una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din România, trăiește de mai mulți ani o frumoasă poveste de dragoste alături de fotbalistul Adrian Rus. Cei doi urmează să devină părinți pentru prima dată în doar câteva luni.

S-au căsătorit în 2019, însă nu au făcut o petrecere de nuntă așa cum își doreau. Din cauza pandemiei, au fost nevoiți să amâne evenimentul, iar acum nu se mai grăbesc să-l facă.

„Inițial, aveam pregătită o super-super petrecere, care, din păcate, s-a amânat din cauza pandemiei… Pe urmă, am tot amânat-o, că n-am mai simțit nevoia de «nebunia» acelei zile a petrecerii. Pentru noi a fost cel mai important să ne unim destinele în fața lui Dumnezeu prin taina cununiei, ceea ce am făcut în 2019. Aveam, pe urmă, câteva gânduri să reluăm toate pregătirile cu petrecerea, dar între timp am rămas însărcinată și aia e momentan! Nu ne-am gândit cum va fi petrecerea care va urma! Dacă 1 sau 2 în 1”, a declarat Vlăduța Lupău pentru sursa mai sus menționată.

Vlăduța Lupău, despre botezul fiului ei

Interpreta de muzică populară nu este hotărâtă cum își dorește să fie petrecerea de botez a fiului ei. Vlăduța Lupău își dorește și un eveniment restrâns, dar și unul spectaculos.

„Tocmai că nu aș ști cum mi-ar plăcea… Ambele variante îmi plac. Și fastuoasă, și intimă… Trebuie să văd cum mă regăsesc pe atunci, mai ales după un sezon super plin care mă așteaptă”, a declarat cântăreața.

