Vedeta de la Prima TV trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de medicul estetician și se iubesc necondiționat. Mulți au observat că de pe degetul lui Constantin Stan lipsește verigheta. Soțul Andreei Berecleanu nu poartă bijuteria la mână, ci la gât, pe post de pandantiv.

„Verigheta este ascunsă între celelalte inele, mai bine zis protejată de ele. Pentru că are o poveste frumoasă și personală și bijuteria în sine este extrem de delicată. Are greutatea și grosimea firului de iarbă, este cea mai ușoară verighetă din lume. Soțul meu o poartă la gât dintotdeauna, asta pentru că ar fi expusă unei eventuale pierderi din cauza profesiei lui. În plus, așa o simte cel mai bine, cel mai aproape de suflet.

Inelul de logodnă este un inel vechi cu smarald, de asemenea cu o poveste specială între mine și soțul meu. Așa e viața noastră în permanență, formată din surprize, revelații, destin”, a mărturisit Andreea Berecleanu pentru unica.ro.

„Suntem mereu conectați, chiar și atunci când suntem la distanță”

În acest an, vedeta și medicul estetician vor sărbători 6 ani de la nuntă. Andreea Berecleanu este mai fericită ca niciodată lângă partenerul ei și crede că secretul relației lor este potrivirea.

„Îmi doresc să fie de durată, evident! Asta înseamnă să fim amândoi sănătoși! Dar cred că mai importantă este potrivirea. Mulți au relații de durată fără a avea nimic în comun. Știu, pare un paradox, dar e o realitate tristă. La fel cum cunosc căsnicii de peste 50 de ani care funcționează superb, acolo unde este dragoste. În ceea ce ne privește, nu e un secret, e vorba doar de felul în care ne privim, în care ne vorbim, în care ne dorim o viață împreună. Suntem mereu conectați, chiar și atunci când suntem la distanță. Ne simțim chiar și când nu putem comunica. Este o uniune totală”

