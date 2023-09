Săptămâna trecută, porțile celui mai așteptat show destinat antreprenorilor și celor care vor să înțeleagă lumea de business s-au deschis încă o dată. Locul perfect pentru cei care se gândesc la viitor și lucrează deja în prezent, pentru cei care sunt deciși să-i convingă pe investitori că merită o șansă, Imperiul Leilor, revine în această seară cu o nouă ediție, de la ora 21:30, pe PRO TV.

Cei opt Lei vor avea multe întrebări pentru antreprenori și vor analiza fiecare detaliu înainte să decidă dacă vor să facă o finanțare. Cum în joc sunt chiar banii lor, la finalul fiecărui moment în care se va bate palma pentru o afacere, Investitorii și echipele lor specializate vor începe toate verificările de business pentru a certifica informațiile prezentate.

Mircea Căpățînă (Marketing Guru), Cristina Bâtlan (Antreprenor în serie), dr. Wargha Enayati (Doctor în afaceri de bine) și Răzvan Raț (Jucător la profit) și-au ocupat locurile. Dragoș Petrescu (Veteranul Imperiului), Daniel Mischie (Omul de fier al ospitalității), Felix Pătrășcanu (Investitor de cursă lungă) și Dan Șucu (Business Titan) vor continua să se rotească, ca și în primul episod.

O tânără antreprenoare care a muncit la visul ei, de la vârsta la care alții se bucurau de anii facultății, va reuși să atragă atenția Leilor și-l va face pe Mircea Căpățînă să-i spună: „Când văd că la 20 de ani ai început, te felicit. Pot să spun că deja ai câștigat. Ești exact exemplul de la care generații multe au de învățat”. Cu ce idee vine, dar și ce oferte va primi de la Investitori aflăm în curând.

Tot în această seară, în Imperiu va intra și un concurent din Republica Moldova. Lucrează de la 10 ani și are o motivație puternică: până la 30 de ani vrea să fie milionar. „Sunt bine, sunt isteț, vreau să intru în scenă”, va declara el înainte de a cere 500.000 de euro de la Lei. Oare are o idee bună și un plan de afaceri coerent?

Cine este Felix Pătrășcanu de la „Imperiul Leilor”, sezon 4

Felix Pătrăşcanu, unul dintre fondatorii companiei de curierat FAN Courier, are o afacere de peste 1 miliard de lei și va fi investitor la „Imperiul Leilor”, sezon 4. Și-a dorit să fie avocat, dar mama lui voia ca fiu ei să fie judecător. În prezent, Felix Pătrășcanu este unul dintre milionarii României și a spus recent într-un episod al show-ului digital de business „BIZ POWER”, prezentat de Marta Ușurelu, ce înseamnă banii pentru el. „Banii sunt ceea ce te ajută să fii un om liber. Asta în primul rând. Inițial, banii pentru mine au însemnat, ca pentru toată lumea, casa, mașina, piscina, Seychell-ul și așa mai departe. Când am avut pe toate lucrurile astea, nu neapărat că n-am mai avut ce să fac, ci pur și simplu am simțit nevoia să dau înapoi, să iau decizii singur și să-ți oferi acel confort psihologic prin care să gândești liber. E foarte important lucrul ăsta. Și eu doresc câtor mai mulți oameni, nu neapărat cu foarte mulți bani, știi că e o vorbă pe la noi, pe la români, degeaba ai bani dacă n-ai mulți? Dar nu despre asta e vorba aici, ci să ai suma de bani care să-ți ofere confortul psihologic de a trăi liber. Da, vrând mâine să faci un lucru și să poți să-l faci, bineînțeles, într-un cadru legal și etic și de bun simț, ca să spun așa.