Într-un material video realizat de Nadia Comăneci pentru pagina oficială de Facebook a filmului ,,Faci sau taci', marea sportivă îi îndeamnă pe români să fie alături de campioana Sandra Izbaşa şi să meargă la cinema, pentru a vedea noua comedie regizată de Iura Luncaşu.

La rândul ei, Sandra Izbaşa este copleşită şi onorată de sprijinul Nadiei Comăneci, despre gestul careia mărturiseşte că: „Ma bucură susţinerea necondiţionată a Nadiei, care îmi este alături în toate proiectele în care sunt implicată. Îi mulţumesc pentru realizarea acestui clip de susţinere a comediei românesti ,,Faci sau taci', pe care ştiu că şi ea abia aşteaptă să o vadă”, consideră Sandra Izbaşa.

În ceea ce priveşte iniţierea sa în activitatea cinematografică, Sandra Izbaşa declară că: ,”Este prima dată când joc într-un film, aşa că am ales să privesc totul cu inima deschisă şi să fiu în acelaşi timp pregătită să fac faţă provocărilor, pentru ca am ieşit puţin din zona mea de confort. Cum îmi cunoşteam colegii de platou din proiectele lor anterioare, filme şi seriale pe care am avut ocazia să le vizionez, bineinţeles că am avut emoţii, însă tot de la ei am învăţat cum îmi pot învinge temerile şi să îmi joc rolul aşa cum trebuie. Personajul meu din film mă caracterizează foarte bine, pentru că Iura Luncaşu s-a gândit la un caracter asemănător cu firea mea, aşa că se poate spune că Ema este ca mine”, a concluzionat actriţa.

,,Faci sau Taci', din 15 martie pe marile ecrane

Povestea comediei ,,Faci sau taci' aduce în prim plan câţiva funcţionari români care primesc vizita oficialilor din Spania şi trebuie să pună la cale o misiune specială, iar spaniola lor constă în Hola, mamacita, Shakira, Pique, lucrurile se complică. Pornim în misiune, dar care-i aia? Recunoaşte, lucrurile devin amuzante. Noroc că există şi oameni competenţi. Misiunea e pe cale să înceapă. O echipă de 6 fete de la forţele speciale, miniştri, comisari, un şofer nedumerit, un infractor cu identitate ascunsă, un funcţionar plin de pofte carnale, cu toţii se pun în mişcare. Se instalează tabăra de operaţiuni şi se aplică planul: fetele, care mânuiesc armele la fel de bine cum mânuiesc rujul, trebuie să intre adânc sub acoperire într-un semi-bordel, o casă conspirativă de tranzit unde sunt ţinute ostaticele în drumul spre Rusia sau Serbia. Şi aici, e mai mult decât umor, mai aducem şi suspans, bătăi, intervenţii în forţă, secrete de alcov, idile, twist-uri şi multă acţiune.

Din 15 martie, ,,Faci sau Taci' aduce pe marile ecrane o distribuţie impresionantă, formată din nu mai puţin de 16 nume sonore precum: Augustin Viziru, Levent Sali, Gică Craioveanu, Cătălin Cazacu, Codin Maticiuc, Cosmin Nedelcu (Micutzu), Bogdan Mălăele, Diana Dumitrescu, Sandra Izbaşa, Giulia, Oana Moşneagu, Ana Baniciu, Cristina Visterneanu, Monica Bârlădeanu, Maria Popoviciu şi Horia Brenciu.

