De ce apare această schimbare

Contextul nu vine dintr-o singură cauză. Piața auto europeană trece printr-o perioadă dificilă, cu cerere mai slabă, presiune mare din partea producătorilor chinezi și costuri ridicate legate de tranziția la electric. De asemenea, Uniunea Europeană și statele membre cresc masiv accentul pus pe apărare și producție militară. Comisia Europeană a prezentat încă din 2025 planul Readiness 2030, care urmărește mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru apărare și consolidarea bazei industriale europene din domeniu.

Asta schimbă și felul în care sunt privite unele uzine auto. O fabrică rămasă fără un model important sau cu capacitate nefolosită nu mai este văzută doar ca o problemă industrială, ci și ca o posibilă resursă pentru un sector care are nevoie urgentă de producție, personal și logistică.

Renault a făcut deja pasul către drone militare

Cazul Renault este, în acest moment, cel mai clar. Compania a anunțat în ianuarie 2026 un parteneriat cu grupul francez Turgis Gaillard pentru dezvoltarea de drone militare, într-un proiect supervizat de agenția franceză pentru achiziții de apărare. Renault a precizat că participarea sa se bazează pe expertiza industrială și de producție, dar că activitatea de bază rămâne industria auto.

Reuters arată că proiectul vine pe fondul nevoii Franței de a crește rapid capacitatea de producție pentru sisteme fără pilot. Defence News a mers și mai departe și a scris că Renault va produce drone de atac cu rază lungă pentru forțele franceze, în parteneriat cu Turgis Gaillard, după ce compania a fost abordată de autoritățile franceze tocmai pentru competențele ei de producție la scară mare.

Cu alte cuvinte, la Renault nu mai vorbim despre o simplă ipoteză, ci despre o intrare concretă în zona de apărare, chiar dacă firma insistă că nu își schimbă identitatea principală.

Volkswagen încă analizează, dar direcția există

La Volkswagen, situația este mai nuanțată. Reuters a scris în martie 2026 că grupul analizează reutilizarea uzinei din Osnabrück pentru producția de vehicule militare, după ce producția T-Roc Cabriolet se va încheia în 2027. Fabrica are aproximativ 2.300 de angajați, iar compania a expus deja la târgul Enforce Tac prototipuri militare sub brandul D.E.S. Defence, inclusiv un model bazat pe pick-up-ul Amarok și o versiune militarizată a utilitarei Crafter.

Important este că Volkswagen nu a confirmat un plan final de producție. Grupul a transmis că nu există încă o decizie concretă. Euronews a notat chiar că firma a exclus producția directă de arme în acea uzină, dar nu a vrut să confirme sau să infirme discuțiile privind componente sau echipamente din zona apărării.

Asta înseamnă că, în cazul Volkswagen, tema nu este încă „uzina produce deja militar”, ci mai degrabă „uzina este analizată ca opțiune pentru apărare”, pe fondul scăderii activității din auto.

Ceea ce se schimbă în 2026 este și tipul de producție militară despre care se discută. Dacă în trecut ideea de reconversie industrială trimitea imediat la blindate, camioane sau armament greu, astăzi accentul cade mult mai des pe drone, componente electronice, logistică, vehicule de suport și sisteme industriale care pot fi produse rapid în fabrici deja existente.

Aici industria auto are un avantaj clar: știe să lucreze cu lanțuri mari de aprovizionare, știe să producă în volum și are deja o cultură industrială orientată spre eficiență. Exact aceste lucruri sunt utile într-un moment în care Europa vrea să accelereze producția de apărare într-un timp foarte scurt.

Pe termen scurt, nu înseamnă că marile grupuri auto renunță la mașini și se transformă în companii de apărare. Mai degrabă, se conturează o zonă de suprapunere: know-how-ul industrial din auto devine util pentru state care vor să producă mai repede drone, vehicule speciale sau componente strategice.

Pe termen mai lung însă, fenomenul spune ceva important despre Europa de azi. Fabricile nu mai sunt privite doar prin prisma pieței auto, ci și prin prisma securității. Iar într-un context în care UE vorbește deschis despre reindustrializare și Readiness 2030, granița dintre uzina de mașini și uzina care poate livra pentru apărare devine mai puțin rigidă decât părea acum câțiva ani.

