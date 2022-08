Recent, într-o postare pe una dintre rețelele de socializare, Nadine a vorbit despre dependeța de alcool. Ea a renunțat să mai consume băuturi alcoolice și își îndeamnă urmăritorii să facă același lucru. Nadine recunoaște că a fost pusă în situații penibile din cauza acestui viciu.

„Nu mai beau de câțiva ani, iar când o făceam credeam că o fac pentru că îmi place. Detestam gustul alcoolului, însă iubeam felul în care îmi schimba realitatea. Nu știam cum să fac altfel. Azi știu. Toți în jurul meu beau ca pe ceva normal, însă acum știu că alcoolul nu este ceva normal. Este un alt fel de drog, care duce la o boală lungă și agonizantă.

În terapie am aflat că beam pentru a anestezia la prima mână orice formă de emoție dureroasă. De aceea dacă îți este greu fără alcool, du-te și vorbește cu un terapeut – face minuni! Cântăm despre alcool, despre beție, ne lăudăm cu cât de mult alcool am băut nu știu unde, postăm pe social media pahare și sticle cu alcool pe care le dăm pe gât, ca și cum ar fi o mare virtute. Să bei alcool nu este o virtute. Pentru cei mai mulți este o boală.

„Alcoolul m-a pus în situații penibile”

„Ne-au spălat creierii pentru a ne ține mereu mufați la ceva ce nu ne lasă să gândim, să simțim sau să fim noi înșine. Trebuie să luptăm pentru a ne recăpăta claritatea minții – se poate!

Alcoolul m-a pus în situații penibile, mi-a distrus prietenii, m-a pus în situații de viață și de moarte, și mi-a furat și multe situații de viață pe care nu mi le mai amintesc. Dacă poți să bei doar un pahar, ocazional, ești unul dintre puținii fericiți. Cei mai mulți însă nu își concep viața fără alcool. Eu n-am putut niciodată să mă rezum la un pahar de vin seara, sau, uneori, un pic la o petrecere. Aveam nevoie de câteva sticle de vin pe zi, si culmea, funcționam în felul meu, însă eram la un sfert de capacitate față de omul care sunt azi. Câte căsnicii distruse din cauza alcoolului, câți copii fără părinți, câte accidente la volan cu victime…

„N-am crezut că mă pot distra fără alcool”

Am descoperit apa. Iubesc apa! Am descoperit și ceaiurile; am colecții de ceaiuri din toată lumea. Odată cu ceaiul am descoperit ceștile de toate soiurile și ceainicele. Cu apa și ceaiul am descoperit o lume mai frumoasă decât cea lăsată în viața mea de alcool. N-am crezut că mă pot distra fără alcool în sistem. Dar se poate să râzi și să te simți bine doar cu apă. Se poate! Bat șaua să priceapă iapa… Te îmbrățișez și îți doresc să îți trăiești viața într-un corp sănătos ”, a scris Nadine pe contul de Facebook.

