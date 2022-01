„Sunt tare mândră că am pornit exact așa cum am simțit, am urcat treaptă cu treaptă, am învățat televiziune. (…) Astăzi se încheie și drumul meu la Antena Stars”, a anunțat aceasta în direct, potrivit Wowbiz. Ba mai mult decât atât, bruneta spune că drumul ei în televiziune nu se oprește aici.

„O să aflați mult mai multe alte lucruri pentru că pentru mine, personal, 2022 este un an al schimbărilor, iar schimbarea este întotdeauna bine-venită în viața mea. (…) Nu vă voi dezamăgi”, a mai adăugat ea.

Ce s-a întâmplat între Simona Hapciuc și Ameri Nasrin

Invitată în platoul emisiunii prezentate de Teo Trandafir, fosta concurentă și-a spus partea ei de poveste. Simona Hapciuc confirmă că a existat o ceartă, însă ea susține că nu ar fi fost vorba și despre violență fizică, așa cum s-a spus inițial.

„Vreau să încep prin a spune că eu am fost scandalizată de titlurile din ziare și într-adevăr, o ceartă a fost, dar nu a fost mai mult decât o ceartă! (…)

Nu am să știu niciodată de la ce a plecat”, își începe dezvăluirile Simona Hapciuc. Conflictul dintre cele două foste colege ale aceleiași emisiuni s-a dezvoltat în timp, iar lucrurile au luat o turnură alarmantă.

„Ideea este că la mine se adunaseră foarte multe și că eu deja ajunsesem să mă rog de șefii mei să mă dea afară (din emisiune – n.r.).

Ajunsesem la terapie din cauza ei (a colegei de emisiune – n.r.) Aveam momente când plecam de la emisiune, ajungeam acasă și plângeam. M-a găsit fiul meu plângând în baie”, acestea sunt o parte din mărturisirile făcute de Simona Hapciuc.





