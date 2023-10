„Sunt un personaj pozitiv. Așa de blândă și de bună sunt, n-aș omorî nicio muscă. Păi cum credeați altfel despre mine? Ce așa în viața de zi cu zi mușc? Da, poate mai mușc uneori, dar am început să fiu drăguță. Nu. E un personaj pasager, episodic dacă vrei să o iei așa, un rol mic, dar frumos. Pentru mine a fost o oportunitate fantastică pentru că mi-am dorit dintotdeauna să fac treaba asta, să fac actorie”, a povestit Natalia pentru Ego.

„Am avut emoții pentru că am avut o scenă în care am jucat cu doamna Carmen Tănase. A fost emoție pentru că este personajul principal, pentru că este una dintre marile actrițe și pentru că da, mi-a fost teamă să nu greșesc, să nu-mi uit replica, să nu mă fac de râs. Dar a mers totul foarte bine. Am avut norocul cu Văru Săndel și Alin Panc, pentru că și cu ei am avut o scenă împreună. Am urcat pe o scenă.

În film joc rolul unei prezentatoare. Deci nu a fost foarte greu, că a fost cumva propriul rol, dar cu ei pe scenă. A fost un pic așa, mi-a fost teamă să nu greșesc, să fiu bine. Dar am primit un feedback foarte bun din partea lui Alin Panc, care este, de asemenea, și producătorul filmului și care m-a și cooptat. Mi-a zis că i-a plăcut și că mai colaborăm. Mi-a dat așa aripi”, a mai povestit prezentatoarea TV.

„Alin Panc m-a sunat, mi-a zis că are un proiect nou și că sunt mai multe variante, dar că i-ar plăcea să mă vadă și pe mine. Ne-am întâlnit, am discutat și până la urmă s-a hotărât asupra mea. Așa că acum îmi fac debutul pe marile ecrane. Până acum am fost doar pe micile ecrane. Nu m-am văzut nici eu până acum pe marele ecran, iar astăzi i-am invitat și pe mama și tata, așa că emoțiile sunt și mai mari. Trebuie să ajungă și sora mea cu iubitul ei. Le-am zis să vină la avanpremieră. Nu am eu un rol mare, dar or să se distreze la film. Au venit de drag”.

Alături de fostul mare fotbalist Dorin Mateuț, la premieră a venit și sora mai mică a Nataliei.

„Se inversează rolurile. Noi deja ne împăcăm foarte bine de multă vreme. Diferența este de patru ani, dar atunci când crești nu se mai simte. Nouă ne face foarte mare plăcere să ne petrecem timpul împreună.

Cred că ieșim împreună de cele mai multe ori, prin oraș, la petreceri, în vacanțe. Chiar lumea mă întreabă dacă nu mă plictisesc numai cu ea, dar le spun că este cea mai bună prietenă a mea și avem și un anturaj comun”, a mai povestit amuzată Natalia Mateuț.