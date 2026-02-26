Absolventă a Facultății de Jurnalism, tânăra a știut întotdeauna că presa este viața ei, astfel că acum ea lucrează la Antena Stars.

Într-un dialog pe are l-a purtat cu Libertatea, Natalia Mateuț ne-a dezvăluit cum s-a comportat tatăl ei de fiecare dată când i-a cunoscut vreun iubit sau când i-a dezvăluit cine este noul ei partener.

„Cred că tata era mai critic în trecut, când cântărea, într-o formă sau alta, dacă alegerile mele sunt corecte. Îmi oferea mereu părerea lui într-un mod direct! Însă, per total, ai mei au fost de acord mereu cu orice alegere aș face eu pe plan sentimental. Tot ce contează este ca fata lor să fie fericită”, a spus Natalia Mateuț în exclusivitate pentru Libertatea.

Frumoasa prezentatoare TV a afirmat și că a avut o perioadă de rebeliune în viața ei, însă Dorin Mateuț nu a făcut niciodată pe detectivul, ci a lăsat-o să își dea seama singură ce este bine și ce este rău. Iar la mesele în familie, care de obicei aveau loc duminica, toți vorbeau sincer și direct între ei.

„Nu, nu a fost genul acesta! Am avut și noi perioada de rebeliune din care am învățat ce este bine, dar și ce este rău. Ne-am dat seama că este important de ce fel de oameni ne înconjurăm! Tata nu a făcut-o pe detectivul niciodată. Întotdeauna am avut o relație transparentă cu părinții. La masa de duminică, când ne strângeam în familie, spuneam mereu tot ce am pe suflet”, a încheiat Natalia Mateuț interviul pentru Libertatea.

