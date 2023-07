Nelu Cortea a mărturisit că nu a avut nevoie de ajutorul unui psiholog după aventura vieții sale, America Express.

„Eu nu m-am dus la psiholog ca alți colegi. În afară de lipsa de mâncare, era ca la mine la țară. (râde) Trebuia să fac ceva, să rezolv. Nici nu am apucat să mă gândesc prea mult la ce am de făcut. Am început iUmor, unde este altă adunare de nebuni. Mi-am dat seama că nu am probleme, uite-i pe cei de pe scenă!”, a spus Nelu Cortea pentru Ego.

Nelu Cortea și-a dat colega de gol și a a punctat că, ținând cont de faptul că Delia se află în poziția de jurat de multă vreme, beneficiază de oameni care îi aduc mâncare.

„Delia este sora mea stelară, ne place mâncarea la fel de mult. Din fericire, ea fiind mai veche în această emisiune are oameni care aduc mâncare, are oamenii ei, oamenii mâncării!

Eu profit de acești oameni și de mâncarea ei! Ori de câte ori aduce mâncare, mănânc. Nu e neapărat suprema, e responsabila creșterii mele în greutate. Am mâncat atâtea dulciuri la 1 dimineața de la ea, când nu terminam filmările, încât e de vină. Delia e de vină că sunt gras!”, a mai adăugat el.

De asemenea, nelu Cortea a vorbit și despre Bordea, cel ami bun prieten al său. „Cătălin nu mânca nici înainte, el nu mănâncă. Nu știu cu ce trăiește, cu praf! E slab, e uscat tot, nu mănâncă dulciuri, carne! Mai bea apă din când în când și aleargă toată ziua. Bravo lui, eu nu pot! Dacă trec trei ore și nu am mâncat, fac urât!”

