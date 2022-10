Neti Sandu și-a uimit fanii cu o fotografie postată pe una dintre rețelele de socializare. Astroloaga de la PRO TV poartă o rochie neagră, scurtă, care îi evidențiază picioarele de manechin. În vârstă de 63 de ani, vedeta a avut mare grijă de felul în care arată și a primit multe complimente pentru silueta ei.

Până acum, Neti Sandu nu are nicio intervenție estetică și nici nu are în plan să apeleze la medicul estetician. Astroloaga dovedește de fiecare dată că vârsta este doar un număr și că se simte foarte bine în pielea ei.

Ce trucuri de frumusețe are Neti Sandu

Mulți rămân fără cuvinte atunci când află că Neti Sandu are 63 de ani, pentru că vedeta de la PRO TV nu își arată vârsta și pare mult mai tânără. Invitată recent în emisiunea „Vorbește lumea”, prezentatoarea a dezvăluit la ce trucuri de frumusețe apelează.

Neti Sandu își cumpără cremele de la Plafar și folosește capsule cu colagen și acid hialuronic pentru față. Ea a început să folosească creme pentru față după vârsta de 40 de ani.

„Cremele le iau de la Plafar, pe cele mai puțin procesate. Folosesc acum ceva cu arbore de Manuka. Și mai sunt și niște capsule cu colagen și acid hialuronic. Mai am niște ventuzele cu care îmi fac așa câte o ciupitură. De vreo 10-15 ani am început să mă dau cu cremă, pentru că înainte nu suportam. Trebuia să scârțâie fața, acum nu mai merge așa că simt că nu am aer dacă nu mă dau cu cremă”, a dezvăluit Neti Sandu.

