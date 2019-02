Într-o seară în care spectacolul și emoția vor culmina cu desemnarea câștigătorului Selecției Naționale, laureata marelui trofeu Eurovision 2018 va cânta pe aceeași scenă pe care va fi anunțat reprezentantul României la ediția din acest an a concursului intenațional.

„Invitația de a cânta la Selecția Națională mă onorează. Aștept cu nerăbdare recitalul de la București și sărbătoarea alături de toți oamenii incredibili care mă așteaptă acolo. Va fi o seară incendiară!”, a spus artista.

Netta Barzilai aduce pe scena de la Sala Polivalentă nonconformismul și stilul inconfundabil, accentuat de looper, care au consacrat-o. Tânăra artistă a cunoscut un succes fulminant odată cu adjudecarea marelui trofeu la ediția precedentă Eurovision cu piesa „Toy', pe care o va interpreta duminică, în premieră, în fața publicului din România. Cel mai recent hit al său este „Bassa Sababa', lansat la începutul lunii februarie.

12 piese au rămas în cursa pentru a reprezenta România la Eurovision: D A I N A – Letiția Moisescu & Sensibil Balkan, Dear Father – Laura Bretan, On a Sunday – Ester Peony, Renegades – Linda Teodosiu, Right Now – Olivier Kaye, Your journey – Aldo Blaga, Army Of Love – Bella Santiago, Destin – Trooper, Skyscraper – Teodora Dinu, We Are The Ones – Claudiu Mirea, Without You (Sin Ti) – Dya & Lucian Colareza și Underground – Vaida.

Duminică, 17 februarie, are loc finala Selecției Naționale 2019, când vom afla piesa care va reprezenta România la Eurovision, în Israel. Joi, a avut loc tragerea la sorți prin care s-a stabilit ordinea intrării în concurs a finaliștilor.

