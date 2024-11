La aproximativ 12 ore după ce Asia Express 2024 a ajuns la final, cei doi câștigători au fost invitați în studioul de la Observator, acolo unde au oferit primul interviu în direct după ce au primit trofeul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

„Acesta este trofeul pentru care am alergat două luni. Mi se pare că e o joacă de copii, pentru adulți. Așa de implicați am fost. Nu știu, nu ne-am oprit o secundă, cred că am fost cei mai serioși din competiție.

Ăsta e avantajul când îți alegi persoana care trebuie. Avem aceleași valori. Am prins niște vremuri în care pruncii făceau parte din familie, erau la treburile casei, ajutau. Și ne-am regăsit cumva în asta”, a spus Nicolai Tand la Obervator.

S-au certat pentru prima dată în nouă ani

Întrebați desper cum a evoluat relația lor și dacă s-a schimbat ceva între ei după Asia Express 2024, Sorin Brotnei a spus că, pentru prima dată în nouă ani, el și Nicolai Tand s-au certat. Însă au trecut peste și totul este de domeniul trecutului.

Recomandări Anchetă la Castelul Peleș după dezvăluirile Libertatea. Corpul de control al Ministerului Culturii a cerut actele contabile din 2019 și documente interne. Mărturia unui turist șocat de hoția angajaților

„Pentru prima dată în viață ne-am certat la Asia Express. După nouă ani în care ne cunoaștem. Scopul nostru a fost să nu ieșim din competiție printre primele echipe. De la mijloc, eram în zona de confort”, a spus Sorin Brotnei.

În direct la Observator, Nicolai Tand și-a cerut scuze în fața lui Sorin Brotnei pentru că s-au certat, iar securea războiului, care era oricum deja îngropată, nu mai există acum deloc.

„Eu îmi cer scuze. Când a fost etapa aia cu jocurile, am zis că plecăm acasă. am ajuns într-o fundătură în care am zis: «Ok»! Dar ne-am dat seama că nu suntem singurii în impas și atunci te resetezi”, a spus Nicolai Tand la Antena 1.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News