Nicole Cherry îi datorează cariera unei mătuși plecate în Olanda. „La 3-4 ani, îmi punea muzică. Ușor, ușor am început să cânt”

Nicole Cherry (20 de ani) îi este recunoscătoare unei mătuși că azi e o cântăreață de succes! Femeia a familiarizat-o cu muzica de mică, descoperind că nepoata ei are voce și ureche muzicală.

„Încă de la 3-4 ani, mătușa îmi punea muzică foarte multă și, copil fiind, m-am îndrăgostit și cred că aveam și chestia asta în mine, m-am născut cu acest dar. Ușor, ușor am început să cânt. Ea m-a descoperit și le-a spus părinților mei că am talent. Ai mei au văzut și așa am ajuns să iau lecții de canto”, a povestit, pentru Libertatea, Nicole Cherry.

Femeia căreia vedeta spune că-i datorează cariera este Ștefania, o mătușă din partea mamei, care în prezent locuiește în Olanda. Artista se bucură în continuare de susținerea ei, chiar dacă nu mai este fizic lângă ea.

La 10 ani a participat la primul concurs muzical

”Mătușa mea nu are nici o treabă cu domeniul muzical, dar iubește muzica și cred că am fost și nepoata ei preferată. Cumva, și-a dorit foarte tare ca să urmeze această carieră cineva de la noi din familie și am fost norocoasă că mi-a insuflat asta și că am și avut talent, bineînțeles”, ne-a mărturisit Nicole.

Miniona cântăreață a participat la primul concurs muzical la 10 ani. I-a fost greu la început de drum? Spune că nu. ”Nu a fost greu, pentru că am făcut ce mi-a plăcut cel mai mult, și anume să cânt și să am concerte. Pentru mine nu era o muncă, nici acum nu o privesc ca pe o muncă. Atunci, la început, era mai mult despre dezvoltarea mea, îmi plăcea să am cât mai multe piese de învățat, cât mai multe texte, să merg la cât mai multe concursuri”, a explicat artista.

