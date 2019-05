Nicole Cherry și-a luat permisul de conducere. „Iubitul meu m-a înscris”

Nicole Cherry și-a luat permisul de conducere în urmă cu scurt timp. Proaspăta șoferiță a dezvăluit că a obținut 25 de puncte la examenul de la sală.

De asemenea, artista a mărturisit că a fost înscrisă la școala de șoferi de iubitul său.

„Iubitul meu m-a înscris la şcoala de şoferi. M-am trezit că trebuie să mă duc. Mi-a plăcut. Mereu am avut chestia asta.

Am luat examenul din prima… M-a terorizat toată lumea: mergi încet, fii foarte atentă. Am luat cu 25 de puncte.

O singură întrebare am greşit şi m-am ofticat foarte tare. Eram stresată”, a declarat Nicole Cherry la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars.

„Culmea, am fost ultima la traseu. Mie îmi era aşa… Am trecut prin toate stările posibile. Am avut noroc, am mers şi foarte încet”, a mai spus ea.

Citește și:

Spre ce evoluează USR-PLUS, marea surpriză a alegerilor? Răspunde un profesor doctor în ştiinţe politice de la Universitatea Babeş-Bolyai

Citește mai multe despre Nicole cherry, permis de conducere, scoala de soferi și șofer pe Libertatea.