Nicoleta Dragne e însărcinată cu al doilea copil. A arătat prima poză cu burtica de gravidă

Vedeta e placată într-o vacanță în Italia, la Milano. De acolo, ea a dat fericita veste, aceea că va deveni mamă pentru a doua oară. Nicoleta Dragne a postat la secțiunea Povești pe Instagram o fotografie în care îi este pozată burtica. Și-a strâns rochia pe ea și așa s-a putut vedea cu rapiditate sarcina.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” nu a făcut declarații până acum despre sarcină, nu a spus în ce lună e sau dacă are băiețel sau fetiță. De asemenea, nu se știe nici cine e partenerul ei, căci din ultimele declarații făcute despre viața ei amoroasă, a dat de înțeles că s-a despărțit de iubit.

Nicoleta Dragne are copil cu fostul soț al Mădălinei Pamfile

Bruno, care a fost ispită la „Insula iubirii”, e bărbatul cu care a avut o relație ani de zile Nicoleta Dragne. Rodul iubirii lor e băiețelul care a venit pe lume în 2020. S-au despărțit și s-au împăcat de mai multe ori, însă în luna ianuarie a acestui an vedeta a declarat că ruptura dintre ei e definitivă.

„Noi suntem în relații foarte bune. Așa am fost dintotdeauna. De când am hotărât să ne despărțim am spus că vom păstra o relație frumoasă de prietenie pentru că trebuie, avem un copil împreună și e normal. (…) Părinți prieteni, cam acolo se rezumă treaba. Eu spun cum stau lucrurile acum. Vorba aia „să nu spui niciodată niciodată”, a declarat Nicoleta Dragne la Antena Stars în luna ianuarie.

