Primire fastuoasă pentru Trump în China
Întâlnirea va avea loc la ora 10.00 (ora României 05.00) în fastuoasa Mare Sală a Poporului, unde Xi îi va oferi lui Trump o primire plină de fast. Deși ceremoniile sunt grandioase, ele maschează tensiunile adânci dintre cele mai mari economii ale lumii.
Vizita liderului american, prima de acest fel din ultimii nouă ani, include o cină de stat joi seară și o vizită la Templul Cerului, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO unde împărații chinezi obișnuiau să se roage pentru recolte bogate.
Trump a sosit miercuri seară la Beijing cu Air Force One, însoțit de unii dintre cei mai importanți lideri de afaceri americani, precum Jensen Huang de la Nvidia și Elon Musk de la Tesla. Aceștia simbolizează potențialele înțelegeri comerciale pe care președintele SUA speră să le încheie. La coborârea din avion, Trump a fost primit cu un covor roșu și ovații de la 300 de tineri chinezi îmbrăcați în alb, care au fluturat steaguri mici ale SUA și Chinei și au scandat „bun venit”.
Pe parcursul vizitei de două zile, cei doi lideri vor avea mai multe întâlniri, inclusiv o masă de lucru vineri, înainte ca Trump să se întoarcă la Washington. AFP notează că vizita vine pe fondul unor relații bilaterale tensionate, marcate de războaie comerciale și sancțiuni impuse de SUA asupra bunurilor chinezești începând din 2018. Totuși, liderii au reușit să ajungă la un armistițiu în acest sens în octombrie 2025.
Ceremonie de rămas-bun pentru echipa Iranului, înainte de Cupa Mondială
Echipa națională de fotbal a Iranului a fost condusă miercuri, 13 mai 2026, cu ceremonii de rămas-bun, înainte de participarea la Cupa Mondială din 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada.
Jucătorii, îmbrăcați în echipamente roșii și negre, au fost prezentați pe o scenă amplasată în Piața Enghelab din centrul Teheranului. Mulțimi de oameni i-au aplaudat, conform imaginilor difuzate de televiziunea de stat. La eveniment au participat și selecționerul Amir Ghalenoei, precum și președintele federației de fotbal din Iran, Mehdi Taj.
„Jucătorii echipei naționale la Cupa Mondială vor reprezenta poporul, luptătorii țării, liderul (liderul suprem Mojtaba Khamenei) și națiunea”, a declarat Taj. Acesta a descris echipa ca fiind „echipa națională de fotbal a vremurilor de război” și „un stâlp al autorității și rezistenței”.
Participanții la ceremonie au fluturat steaguri, au scandat slogane și au afișat pancarte și imagini cu regretatul lider suprem Ali Khamenei, ucis în urma atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, care au declanșat războiul din Orientul Mijlociu. „Pentru sângele martirilor, cântați imnul național cu hotărâre și fără ezitare”, scria pe una dintre pancarte.
Naționala Iranului, care va avea baza la Tucson, Arizona, în timpul competiției, va înfrunta Noua Zeelandă, Belgia și Egipt în Grupa G. Primul meci al iranienilor va avea loc pe 15 iunie, la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande, transmite AFP.
