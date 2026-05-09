Potrivit Cluj24.ro, actorul se afla la București, unde participa la filmările unui nou proiect, în momentul în care i s-a făcut rău. Se pare că Ioan Isaiu ar fi suferit un infarct, iar echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Nimeni nu știa ca actorul să fi suferit de vreo boală.

Despre Ioan Isaiu

Născut pe 25 august 1969, la Hunedoara, Ioan Isaiu și-a construit cariera în jurul pasiunii pentru teatru. A absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Teatru, promoția 1995, la clasa profesoarei Sorana Coroamă Stanca.

Printre cele mai recente apariții ale sale pe scenă s-au numărat spectacolele „Numărul 1 Mondial”, „Privește înapoi cu mânie” și „Pietonul aerului”.

Pe lângă activitatea din teatru, Ioan Isaiu a devenit un chip familiar pentru publicul larg și prin aparițiile sale în televiziune. A jucat în seriale și telenovele românești precum „Aniela”, „Iubire și Onoare”, „Secretul Mariei” sau „Vocea Inimii”, producții care i-au adus popularitate dincolo de scena clasică.

Dan Chiorean, coleg la Teatrul Național Cluj-Napoca și prieten apropiat al lui Ioan Isaiu, a anunțat pentru Cluj24 , dispariția actorului.

„Pentru noi e o mare pierdere. Suntem șocați, sunt șocat de evenimentul ăsta. A fost ceva fulgerător, neașteptat. Avusese o premieră acum de curând. Am povestit cu el, eram prieteni de aproape 30 de ani. E cumplit”, a spus acesta.

