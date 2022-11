După o perioadă în care a preferat să stea departe de lumea mondenă, Nicoleta Luciu s-a întors în atenția publicului. Ea a apărut în mai multe emisiuni de la Antena 1, iar recent a urcat și pe podium. Vedeta, în vârstă de 42 de ani, acceptă să defileze numai dacă este bine plătită.

„Cred că e a patra colaborare pe care o avem. Ținutele ei pot fi purtate și la 20 de ani și la 50-60. Materialele sunt ușoare și fine, și cusute delicat. Multe dintre ele pot fi de zi și de seară și merg purtate cu bocanci, adidași sau pantofi. Pentru prezentări, urc pe podium pentru un anume onorariu, dar mereu am primit și un dar din partea ei. E minunată. Prezentarea de la Palatul Mogoșoaia a mers ca unsă, toate fetele au fost super, iar eu mi-am retrăit tinerețea, după aproape 20 de ani de meserie ca model. Câțiva ani am făcut pauză, iar penultima prezentare, dacă nu mă înșel, tot la ea am avut-o”, a declarat Nicoleta Luciu pentru impact.ro.

Tratamentul pentru întinerire pe care îl face Nicoleta Luciu

Vedeta își dorește să arate cât mai tânără, astfel că apelează la proceduri care o ajută în acest sens. Nicoleta Luciu face injecții cu aminoacizi, dar pentru o ședință plătește 250 de euro.

„Îmi fac injecții cu aminoacizi, iar la Sf. Gheorghe fac Scarlett-ul, un aparat cu 25 de ace, care intră toate în piele și stimulează colagenul. După cinci ședințe, întinerești între cinci și zece ani. Trebuie să fac cinci ședințe, fiecare de o oră, o dată pe lună. Iar o singură ședință e 250 de euro. Vreau să o egalez pe chinezoaica de 67 de ani, care arată de 30. Dacă ea poate, putem și noi, europenele. Acum să vedem cum va fi peste încă zece ani. În general, am și mare grijă ce mănânc. Eu am avut probleme cu îngrășatul. Când am citit că lactatele și carnea te îmbătrânesc, am zis stop. Și nu mai mănânc de vreo patru ani. Carne mai gust când mai fac perișoare sau când gătesc”, a mai spus aceasta.

