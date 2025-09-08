Nicoleta a revenit pe micile ecrane, nu la TV, ci în mediul online, unde găzduiește podcastul „MOM”, unde a avut o mulțime de invitați. Printre aceștia s-a numărat Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Bebe Cotimanis și Gheorghe Visu. Aspectul fizic este foarte important pentru vedetă, care apelează regulat la diverse intervenții estetice, pentru a fi perfectă în fața publicului.

„Având în vedere că am un podcast la care filmez cu drag, am observat în unele cadre că pielea și-a pierdut un pic din fermitate, s-a lăsat un pic și nu mai e așa fresh”, a spus Nicoleta Luciu în mediul online.

„Doar ți se pare! Arăți bine din punctul meu de vedere, dar ce putem să facem este o rejuvenare ușoară, pentru un aspect mai fresh, mai întinerit. Recomand să adăugăm puțin volum în zona obrajilor și puțin în zona pomeților. Și o să conturăm o idee conturul mandibular pentru un aspect mai întins și întinerit”, i-a spus medicul estetician.

„Acum arăt și eu ca moldovencele de peste Prut”, a mai spus Nicoleta, după intervenție. Unii dintre admiratorii de pe Instagram nu sunt de acord cu ceea ce face vedeta. „Ai luat o razna, Luciu!”, a comentat cineva. „Te urâțești cu mâna ta”, a transmis altcineva.

Nicoleta Luciu a dezvăluit, în emisiunea „La Măruță”, detalii surprinzătoare despre începuturile carierei sale. Vedeta a povestit că drumul spre celebritate a fost presărat cu muncă și sacrificii.

„Prima mea emisiune a fost cu Horia Brenciu. Am debutat odată cu PRO TV, ca aplaudac. Îmi dădeau 10 lei la fiecare emisiune. Întotdeauna le admiram pe fetele care erau asistente. Cred că aveam vreo 16 ani. Mă întrebam și eu cum e să fii asistentă într-un platou de televiziune, iar peste 2 ani eram”, a povestit bruneta, recent.

