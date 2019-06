„Aveam sânii mici şi voiam să pot purta o rochie decoltată şi să arăt bine’, spune cântăreaţa în vârstă de 63 de ani.

Mi-am pus silicoane în America, când medicii de acolo puneau implanturi de 30 de ani’, declara cântăreața de muzică populară Nicoleta Voica pentru WOWbiz.ro, în urmă cu ceva timp. Cantăreața de muzică populară le compătimește pe tinerele care și-au făcut astfel de operații, fără să se informeze foarte bine înainte și au ales medici slab pregătiți.

„Când este vorba de viața ta, de sănătatea ta, te interesezi, deschizi ochii. Eu am căutat, m-am consultat, că să găsesc medici buni, renumiți. Vreau să-ți spun că nici măcar nu m-au internat. Am stat patru ore cât m-au operat și mi-au dat drumul acasă. La vremea respectivă am plătit 2.000 de dolari. Nu mi-am schimbat silicoanele, nu există așa ceva. Nici n-am avut vreo problema. Probleme poți să ai dacă îți înfigi cuțitul în piept sau sări din avion. Merg la control anual, că orice femeie, îmi fac analizele și mamografie’, spune artista.

