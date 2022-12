„Atâta timp cât părinții ne dăruiesc iubire și grijă, nu răsfăț și îmbuibare, ci iubire și grijă și responsabilitate, noi ajungem adulți echilibrați, care, chiar dacă trec prin probleme, își găsesc în sufletul lor puterea de a înțelege că un rău vine și trece dacă tu ai grijă să înveți din lecția pe care ai primit-o și să nu întorci cu rău, să mergi mai departe și să îți cauți echilibrul în iubire.

Este cea mai frumoasă lecție pe care am primit-o eu de la mama mea, de la bunicii mei, de la toți cei care m-au înconjurat în copilărie”, a declarat Niculina Stoican pentru wowbiz.ro.

„Eu nu am întâlnit în viața mea o femeie care să poată iubi cu atâta profunzime și pentru totdeauna un singur bărbat, pe tatăl meu. Nu am întâlnit. Nici nu spun că am făcut eu niște chestionare în jurul meu și nu cunosc trăirile oamenilor din jurul meu în profunzime, dar ce știu despre ea este că l-a iubit pe tatăl meu profund și pentru totdeauna.

Deși el, din punctul meu de vedere, a greșit mult față de ea și totuși ea l-a iubit. Credeți că asemenea calitate o poate avea oricine? Eu nu cred! Eu, de exemplu, nu pot să o am. Eu, în momentul în care a apărut băiatul meu, eu pe el l-am iubit în detrimentul a tot ce a fost în jurul meu. De atunci a existat el și atât”, a adăugat Niculina.

Cine este Niculina Stoican

Niculina Stoican este o interpretă română de muzică populară din Oltenia și solistă a Ansamblului folcloric „Maria Tănase” din Craiova. Este fiica Angelicăi Stoican, interpretă de muzică populară din Mehedinți.

Niculina Stoican a făcut parte din juriul emisiunii „Vreau să fiu mare vedetă”, de la Antena 1. De asemenea, ea a prezentat reality show-ul „Te vreau lângă mine” de la Kanal D. De asemenea, este jurat al talent-show-ului de folclor prezentat de Iuliana Tudor, „Vedeta populară”, de la TVR1.

