Deși filmul regizat de Antoine Fuqua a atras milioane de spectatori și încasări impresionante la nivel global, reacțiile din industrie continuă să fie împărțite, iar criticile devin tot mai dure.

Unul dintre cei mai vocali contestatari este Dan Reed, cunoscut pentru documentarul „Leaving Neverland”, care a readus în prim-plan acuzațiile de abuz sexual la adresa artistului. Declarațiile sale recente au reaprins dezbaterea despre modul în care viața lui Michael Jackson este portretizată pe marele ecran.

Critici la adresa interpretării lui Jaafar Jackson

Regizorul Dan Reed nu și-a ascuns dezamăgirea față de prestația lui Jaafar Jackson, nepotul celebrului artist, care îl interpretează pe Michael Jackson în film. Deși a apreciat parțial secvențele din copilăria starului, Dan Reed susține că versiunea adultă a personajului este lipsită de profunzime.

„În prima parte, când este copil, am putut să cred povestea. Dar când apare versiunea adultă, interpretată de Jaafar Jackson, totul se destramă. Este un dansator excelent, dar jocul său actoricesc este foarte rigid”, a declarat acesta într-un interviu.

Potrivit regizorului, problema nu ține doar de actor, ci și de scenariu. Dan Reed consideră că filmul nu oferă suficiente explicații despre personalitatea complexă a artistului, reducându-l la o imagine superficială.

„Devine o figură de ceară care cântă hituri, fără nicio perspectivă reală asupra a ceea ce îl definea pe Michael Jackson”, a adăugat el. Criticul merge chiar mai departe, descriind personajul drept „o păpușă de plastic asexuată”, sugerând că filmul evită deliberat aspectele controversate ale vieții artistului.

Pe lângă criticile legate de interpretare, Dan Reed acuză familia Jackson și echipa de producție că încearcă să protejeze imaginea artistului prin omiterea unor episoade sensibile. Regizorul susține că filmul ignoră sau distorsionează relația lui Michael Jackson cu copiii, subiect intens dezbătut de-a lungul anilor.

„Este ocolită o parte importantă a poveștii. Se creează imaginea unui copil excentric, dar realitatea este mult mai complexă”, a spus Dan Reed, sugerând că producția evită deliberat controversele majore.

În replică, Colman Domingo, care îl interpretează pe Joe Jackson, a apărat direcția artistică a filmului. Actorul a explicat că povestea se concentrează pe ascensiunea muzicală a lui Michael Jackson și se oprește înainte de apariția acuzațiilor publice.

„Ne-am concentrat pe formarea lui Michael Jackson ca artist. Este un portret intim al începuturilor sale”, a declarat Colman Domingo, lăsând deschisă posibilitatea unui sequel care să abordeze și partea controversată.

„Michael”, succes comercial uriaș

Chiar dacă o mare parte a familiei Jackson susține filmul, nu toți membrii sunt de acord cu modul în care este prezentată povestea. Paris Jackson a criticat public producția, afirmând că există „multe inexactități și minciuni mari”.

„Narațiunea este controlată și nu pot accepta acest lucru”, a spus ea, distanțându-se de proiect, în ciuda entuziasmului general din jurul lansării.

În paralel, filmul continuă să performeze remarcabil la box office, cu încasări de sute de milioane de dolari la nivel global în primele zile de la lansare. Succesul comercial contrastează puternic cu valul de critici și demonstrează interesul publicului pentru povestea uneia dintre cele mai influente figuri din istoria muzicii.

În plus, aproximativ 30% din materialul filmat nu a fost inclus în varianta finală, existând speculații că aceste secvențe ar putea fi folosite într-o continuare.

