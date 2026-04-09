„Duminică seara am ajuns acasă, în Viscri. Și este minunat! Corcodușii din curte sunt înfloriti, pomii plantați de noi au înmugurit, e friguț, deci tocmai bine băgăm lemne în toate sobele, Lada lui tata e la locul ei, și Lia e la locul ei în roabă, iar renovarea continuă în curte. E perfect!”, a fost mesajul transmis de Dana Rogoz în mediul virtual.

Deși au o casă spațioasă în București, Dana Rogoz și Radu Dragomir și-au cumpărat la Viscri, în 2020, o locuință de vacanță, cu ocazia împlinirii a opt ani de căsnicie.

La București, Dana Rogoz locuiește într-o casă construită în 1900. În urmă cu mai mulți ani, după lungi căutări, Dana Rogoz și Radu Dragomir au achiziționat un imobil într-o zonă centrală din București, în apropiere de Piața Romană.

Și-au dorit mult ca locuința construită la 1900 să aibă o arhitectură specială, așa că au pornit renovarea. Prima dată au consolidat casa, care semăna cu o casă cu țepi, căci meșterii au consolidat-o cu fier. Locuința a fost și înălțată și multe schimbări i-au fost făcute, însă a fost transformată într-o casă istorică cu detalii arhitecturale de la 1900.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Dana Rogoz a făcut dezvăluiri despre renovarea casei sale din București. „Casa în care stăm noi este o casă făcută înainte de 1900, dar ea a trecut prin multe modificări. (…) Am văzut-o și înainte de a o cumpăra noi cum arăta, casa a trecut prin foarte multe modificări, cred că una esențială prin anii ’60.

Noi a trebuit să facem un studiu istoric, să luăm elemente care erau comune străzii și să integrăm casa în întreaga zonă, care e o zonă protejată din București, și cu ajutorul arhitecților am adus-o cât mai aproape de forma ei originală, cea de pe la 1890 și iarăși a fost foarte lung procesul”, a explicat vedeta în urmă cu ceva timp.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toți au făcut ochii mari când i-au văzut pe nepoții lui Mircea Lucescu! Cum arată și cu ce se ocupă copiii lui Răzvan Lucescu. Toți și-au dat coate când au aflatv un detaliu nebănuit
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
ULTIMA ORĂ! E Bomba zilei la TV! Un nume mare de la PRO TV a semnat cu Antena 1! Nimeni nu se aștepta la asta!
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Alte știri

Peste 9.000 de polițiști și 400 de radare pe șosele, în minivacanța de Paște. Poliția Română: „Vor acționa zilnic la nivel național”
Lege cu dedicație pentru proiectele privind exploatarea pământurilor rare finanțată de UE.  ONG-urile protestează: „Tentativă de a forţa un regim de expropriere în interes privat”
Parteneri
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Ce ”ofertă” de nerefuzat a primit Mircea Lucescu de la Ion Țiriac în 2024: ”Eu îți fac stadionul!” Decizia surpriză luată de ”Il Luce”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

Ce spune Maria Cârneci despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira: „A fost între ei”
Legătura neștiută dintre Adrian Nartea și Andreea Raicu: „Eram partenerul ei”
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Exasperat de o familie de români care i-a ocupat ilegal casa, un francez a decis să o demoleze
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”

Politic

Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Ce se pregătește pe Arena Națională în timp ce lumea își ia adio de la Mircea Lucescu. Imagini cu două zile înainte de FCSB – Oțelul
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit