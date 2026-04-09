„Duminică seara am ajuns acasă, în Viscri. Și este minunat! Corcodușii din curte sunt înfloriti, pomii plantați de noi au înmugurit, e friguț, deci tocmai bine băgăm lemne în toate sobele, Lada lui tata e la locul ei, și Lia e la locul ei în roabă, iar renovarea continuă în curte. E perfect!”, a fost mesajul transmis de Dana Rogoz în mediul virtual.

Deși au o casă spațioasă în București, Dana Rogoz și Radu Dragomir și-au cumpărat la Viscri, în 2020, o locuință de vacanță, cu ocazia împlinirii a opt ani de căsnicie.

La București, Dana Rogoz locuiește într-o casă construită în 1900. În urmă cu mai mulți ani, după lungi căutări, Dana Rogoz și Radu Dragomir au achiziționat un imobil într-o zonă centrală din București, în apropiere de Piața Romană.

Și-au dorit mult ca locuința construită la 1900 să aibă o arhitectură specială, așa că au pornit renovarea. Prima dată au consolidat casa, care semăna cu o casă cu țepi, căci meșterii au consolidat-o cu fier. Locuința a fost și înălțată și multe schimbări i-au fost făcute, însă a fost transformată într-o casă istorică cu detalii arhitecturale de la 1900.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Dana Rogoz a făcut dezvăluiri despre renovarea casei sale din București. „Casa în care stăm noi este o casă făcută înainte de 1900, dar ea a trecut prin multe modificări. (…) Am văzut-o și înainte de a o cumpăra noi cum arăta, casa a trecut prin foarte multe modificări, cred că una esențială prin anii ’60.

Noi a trebuit să facem un studiu istoric, să luăm elemente care erau comune străzii și să integrăm casa în întreaga zonă, care e o zonă protejată din București, și cu ajutorul arhitecților am adus-o cât mai aproape de forma ei originală, cea de pe la 1890 și iarăși a fost foarte lung procesul”, a explicat vedeta în urmă cu ceva timp.

