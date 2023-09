Bucuria muzicii s-a simțit, aseară, la Vocea României. 11 concurenți au făcut senzație pe una dintre cele mai mari scene, unde au fost auziți de milioane de oameni. Opt dintre ei și-au găsit loc în echipe, iar drumul către visurile lor continuă. Seara a fost completată de momente speciale și surprize.

Seara s-a încheiat cu prestația lui Norig, concurenta care i-a impresionat pe antrenori, nu doar cu vocea ei, ci și cu faptul că vine din Franța și este îndrăgostită de muzica cu tradiție din România: „Ador cântecele românești. Sunt atât de fericită că pot să cânt în limba română. În Franța, iubim mult muzica românească și, de asemenea, muzica folclorică românească și este o adevărată nebunie pentru mine să fiu aici în seara aceasta”, a spus Norig. Echipa de producție i-a făcut o surpriză, iar pe scenă a venit chiar unul dintre artiștii pe care îi admiră atât de mult, Neluță Neagu, care a reușit, prin interpretarea lui, să o emoționeze până la lacrimi. „Îl iubesc pe Neluță Neagu, îi ador vocea!”, a mai spus aceasta.

Norig nu vorbește limba română, dar cântă în limba română foarte bine. Franțuzoaica are 49 de ani, locuiește la Paris și cântă de 20 de ani, potrivit protv.ro.

„Am ales Vocea României pentru că ador cântecele românești și am învățat să cânt în limba română în Franța, împreună cu muzicieni români. Am ascultat și discuri, am ascultat Gabi Luncă… Cânt de 20 de ani. Înainte de a deveni cântăreață, am fost creatoare de modă. Și într-o zi am văzut un film care se numește «Vremea țiganilor» (film din 1988 regizat de Emir Kusturica), iar muzica acelui film m-a răvășit pe deplin și am decis să iau lecții de canto. Profesorul meu de canto mi-a dat niște discuri cu cântece românești, interpretate de către cântărețe românce, iar eu am început să-mi doresc să cânt acea muzică. Am descoperit artiste precum Gabi Luncă, Romica Puceanu, Paula Lincan, Neluță Neagu, Taraful Haiducilor și mulți alții.

„Mi s-a părut incredibil că oamenii din lumea întreagă iubesc cântecele românești”

Ador muzica românescă. De fapt, am avut ocazia să cânt cântece românești în alte țări, la festivaluri din Columbia, din Anglia, din Anzi, Statele Unite sau Alaska. Mi s-a părut incredibil că oamenii din lumea întreagă iubesc cântecele românești, iubesc această muzică, pentru că este o muzică ce se împărtășește cu ceilalți, este o muzică care vorbește despre dragoste. Și chiar dacă oamenii nu înțeleg cuvintele, am văzut cu ochii mei în Anzi oameni care dansau pe cântece românești!”, a mărturisit Norig la testimoniale.

Concurenta a luat prin surprindere jurații, pentru că a început să cânte în franceză, apoi refrenul l-a cântat în limba română. Franțuzoaica a interpretat într-o manieră proprie melodia „Aș da zile de la mine”.

Toți antrenorii s-au întors și au aplaudat-o pentru interpretarea ei. Pavel Bartoș i-a făcut și o surpriză concurentei și l-a adus pe scenă pe maestrul Neluță Neagu. „Mă alătur și eu, că asta e o ocazie unică, că nu se știe când mai avem ocazia să cântăm cu Neluță”, a spus Theo Rose care a mers pe scenă alături de cei doi.

În momentul în care l-a văzut pe maestrul Neluță Neagu, franțuzoaica a izbucnit în lacrimi. Antrenorii au luptat cu toate armele pentru a o convinge pe Norig să vină în echipa lor. Artista a ales să meargă mai departe în echipa lui Tudor Chirilă.

„Toți vrem o șansă! Noi suntem un popor tânăr, cum spunea Eliade. Și este foarte important pentru cei de acasă, într-un moment mai greu pentru țara noastră, să vadă că valori vechi și importante muzicale sunt apreciate de către un cetățean al unui popor bătrân. Când ai cântat, mi-ai readus în cap ideea de cabaret. Mă gândesc de foarte mult timp că aș vrea să fac un cabaret. Cred că Bucreștiului îi lipseste un cabaret, care să fie de fapt o istorie a Bucureștiului de la 1900 până la 2000. Te-aș ruga să mă iei și pe mine în considerare”, a spus Tudor Chirilă.

