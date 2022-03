Cântăreață, influencer pe internet, cu diverse afaceri, Giulia Anghelescu, 37 de ani, este deschisă spre o nouă carieră, mai ales că nu mai este motivată să reapară pe scenă. Cu toate că are o voce specială, pe care a exersat-o cu și alături de Alexandra Ungureanu în podcast-ul acesteia din urmă, gălățeanca are alte planuri de viitor. Cele două, bune și vechi amice, au cântat împreună și au depănat amintiri, dar au vorbit și despre ceea ce va urma.

Pandemia de coronavirus a determinat-o să lase muzica în plan secundar, ea apreciind ultimii doi prin prisma faptului că s-a regăsit și a avut mai mult timp alături de cei dragi. Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Aceștia au o relație de aproape 15 ani și doi copii care le-au schimbat total viața.

În cadrul emisiunii ”Duet cu Alexandra”, fosta componentă a trupei Candy a mărturisit cum își întrevede viitorul. Nu în muzică, în domeniul psihologiei, a terapiei, de aceea vrea să-și deschidă un cabinet. A făcut cursuri și vrea să se dezvolte la acest capitol.

”Mi-am dorit de mult să profesez în acest domeniu”

”M-am apucat de studiat psihologia pentru că am vrut să fiu propriul meu cobai ca să văd dacă pot ieși din stările în care intram. Am patalama, o să deschid un cabinet foarte curând! Mi se potrivește. Mi-am dorit de foarte mult să profesez în domeniul ăsta. Poate pe mine nu am reușit să mă scot din ale mele, dar pe alții am reușit, cu sfaturi, ascultându-i. Ție îți fac discount”, a spus, amuzată, Giulia. ”Eu la tine vin, de mulți ani încerc. Uite îți dau canapeaua asta cadou”, a reacționat Alexandra Ungureanu.

Ar putea lucra cu copiii

”Chimia pe care trebuie să simți din primul moment când intri la un terapeut e cea mai importantă. Eu mai am de învățat, nu cred că deschid anul acesta. Vreau să văd spre ce zonă merg. În ultima vreme, am realizat că îmi place să lucrez și cu copiii. Încep să iau în calcul partea asta, de terapie cu copiii”, a povestit Giulia.

”Vreau o vacanță, singură”

Până la a-și deschide propriul cabinet, Giulia a dezvăluit că are un alt vis, mai altfel, o vacanță. Singură! Fără nimeni din familie. Să se relaxeze la maximum. ”Tânjesc după momentele când să mă duc acasă la Galați. Fără să fac nimic, doar să fiu acolo, să mă bucur de energia oamenilor cu care am crescut de când eram mică. Vreau o vacanță, singură! Și la un sanatoriu. Glumesc. E cam greu când ai acasă doi copii, câine, pisică, soț. Mi-aș dori o vacanță, deși n-aș rezista prea mult. Mi-aș dori doar să dorm! Ăsta ar fi luxul suprem. Nu cât să dorm, ci să stau. Fără să aud în continuu: ”Mi-e foame”, ”Cum, nu postezi?!”, ”Nu bem și noi ceva?”.

