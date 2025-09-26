Asociația Kola Kariola, cunoscută pentru salvarea animalelor fără adăpost, a postat pe internet un mesaj referitor la o vedetă din România, fără a-i da numele, iar fanii au reacționat imediat.

„Am primit un mesaj disperat de la cineva care ne cerea ajutorul: voia să adopte o cățelușă ce părea să aibă probleme la piciorușele din spate, dacă noi reușeam să o salvăm. Am spus imediat «Da». Am primit și un video, unde apărea și o altă cățelușă. Ni s-a spus că este adoptată, apoi s-a revenit cu mesajul că, de fapt, fusese doar filmată de cineva și lăsată acolo… Am rugat să fie căutate și aduse la cabinet. Inițial, nu au mai fost găsite. Apoi, după o zi, am aflat că erau trei puiuți. Deși nu mai aveam locuri, am hotărât să îi primim pe toți.

Cățelușa bolnavă a fost diagnosticată cu parvoviroză. Se târa de durere, mâncată pe interior de această boală cruntă… Evident, și ceilalți frățiori au fost internați de urgență la infecțioase și acum primesc tratament intensiv. Cei trei puiuți sunt acum internați și luptă pentru viața lor. Toți cei care au trecut prin astfel de cazuri știu cât de costisitoare sunt aceste tratamente, dar pentru noi asta nu contează. Contează doar să îi salvăm și să le oferim o șansă reală.

Din păcate, în timp ce unii aleargă după like-uri și imagine, folosind animăluțe doar pentru câteva secunde de atenție, noi rămânem să le tratăm suferința, să luptăm pentru ei și să căutăm familii care să le ofere dragoste pentru tot restul vieții. Adevărata valoare nu stă în inimioarele virtuale, ci în pașii siguri ai unui pui care aleargă fericit lângă omul său. Asta este singura «vedetă» care contează pentru noi: un cățel salvat și iubit, care nu mai știe ce înseamnă abandonul. Haideți să le găsim adopții responsabile și să le schimbăm destinul. Pentru că numai împreună putem să le arătăm că dragostea adevărată nu se măsoară în like-uri, ci în vieți salvate”, au scris cei de la Kola Kariola pe pagina lor de Facebook.

Postarea a strâns rapid foarte multe comentarii și distribuiri, internauții afirmând că vedeta la care fac referire cei din asociație este Cătălin Măruță, care a filmat-o pe Eva, fiica pe care o are cu Andra, alături de unul dintre cățeii menționați de cei de la Kola Kariola.

„Am decis să închidem comentariile la această postare, pentru a opri orice interpretări greșite. Nu am indicat și nu vom indica vreun nume, pentru că scopul nostru nu este să arătăm cu degetul, ci să vorbim despre responsabilitatea față de animăluțe și despre cei trei puiuți care luptă acum pentru viața lor. Vă mulțumim pentru înțelegere”, a fost reacția celor din asociație când au văzut valul de ură de pe rețelele de socializare.

Fanii s-au mutat rapid pe pagina lui Cătălin Măruță de Instagram, acolo unde era postat clipul video cu Eva, și l-au întrebat dacă familia lui a adoptat cățelușul. „Dragoste la prima vedere! Eva + cățel = prietenie instant”, a scris prezentatorul de la PRO TV pe internet.

„Ce s-a întâmplat cu cățelul?” și „L-ați luat acasă” au fost câteva dintre întrebări. Iar unul dintre internauți a venit cu răspunsul: „Da, l-au luat cei de la Kola Kariola. Și pe cel din video și pe ceilalți doi, dintre care unul paralizat la picioare. Absolut de toată jena să postezi așa ceva când știi foarte bine că ai lăsat câinele acolo. Câtă superficialitate încape în oamenii ăștia. Sunt complet lipsiți de contactul cu realitatea”!

