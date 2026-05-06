Samsung este cel mai mare producător mondial de memorii RAM, una dintre cele mai căutate mărfuri în centrele de inteligență artificială.

Compania a consemnat o valoare de piață de 1.500 de trilioane de woni, adică 1,03 trilioane de dolari, în tranzacțiile matinale de miercuri de la Seul, urmând creșterile semnificative înregistrate acțiunile legate de inteligența artificială din SUA.

Acțiunile gigantului coreean au crescut cu 12% la Seul, depășind creșterea de 5,4% a bursei.

Cipurile sunt pe val

Indicii S&P 500 și Nasdaq din Statele Unite au înregistrat niveluri-record, impulsionate de Intel, ale cărei acțiuni au crescut cu 14% după ce au apărut informații că Apple analizează producerea de cipuri la Intel.

De asemenea, acțiunile legate de inteligența artificială au crescut puternic, în urma unor rezultate financiare puternice.

