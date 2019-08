Actrița a publicat pe rețelele de socializare un clip în care se vede cum micuța Gloria, fetița ei de opt luni este luată de o femeie sub supravegherea a doi bărbaţi îmbrăcaţi în uniformă, de la locuința unei prietene.

The disturbing moment that the #Israeli #socialservices kidnapped my baby!? At 12:30pm at night on Sunday! My friend pleaded!? But was threatened to jail if she did not hand over my baby! me & loving friend and her family! We are all heartbroken! ?? #IsraeliCrimes #unjust ? pic.twitter.com/azr2GHSede