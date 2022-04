Mioara Velicu, 77 de ani, e una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară. În buletin o cheamă Maria Martinescu!

Maria a fost prenumele ei, de la naștere, iar Martinescu, după numele soțului, fostul campion olimpic la lupte greco-romane Nicolae Martinescu, care a murit în 2013 și a lăsat un gol incomensurabil în sufletul artistei. Cu o carieră de șase decenii, Maria a devenit „Mioara”, fiind sfătuită să împrumute acest prenume spre a face diferența cu alte interprete din epoca sa. „Îmi place mai mult Mioara, așa m-am lansat, dar numele Maria e foarte frumos că e numele Maicii Domnului. Am și un avantaj, pentru că nu mă urmăresc paparazzi, nu știu cine sunt cu adevărat”, a povestit amuzată cântăreața în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

„Sunt de «Doamne ferește!»”

Mioara Velicu și-a început cariera la Ansamblul Rapsodia, din Galați, a continuat la „Trandafir de la Moldova”, din Vaslui, și a ajuns solistă la celebrul Ansamblu Ciocârlia, din București. Piesele „Hai, Catrină, și ne-arată!”, „Așa-i hora pe la noi”, „Trompeta” și multe altele și-au găsit loc în sufletele românilor de pretutindeni. De origine moldoveancă, din satul Ireasca, comuna Gohor, județul Galați, Mioara Velicu este mândră de originile sale, de pe prispă, cum se recomandă interpreta. „Noi, moldovencele, suntem de două feluri: de «Doamne» și de «Doamne ferește!». Aș putea spune că sunt de «Doamne ferește!”». Eu la origine sunt țărancă. Sunt vulcanică, sunt de pe prisma casei, de aici se trag tot ce mi-au dat măicuța și Dumnezeu”, a mărturisit ea. Un secret al moldovencei? „Aș fi vrut să devin balerină sau educatoare la grădiniță”.

Și-a cumpărat locul de veci

Nu se consideră o mare frumusețe, dar a evitat toată viața să-și dacă vreo operație estetică. De ce? „Ridurile spun și ele povestea vieții, frumoasă, mai puțin frumoasă. Păr mai am de-un duș, de aceea îmi fac o adevărată «instalație» să stea basmaua înaltă! Nu am avut mereu meșă, am avut păr bogat. Eu mi-am făcut și locul de veci, că nu se știe când se poate întâmpla. De ce să las pe fata și pe nepoata mea să alerge atunci?! Doar poza nu mi-am pus-o acolo”, s-a confesat Mioara Velicu.

„N-am fost militar, ci doar civil”

Și-a etalat vocea extraordinară și în timpul emisiunii, în mai multe rânduri. Benone Sinulescu și Ileana Sărăroiu au adus-o în 1980 la București, la Ansamblul Ciocârlia, care aparținea și atunci, ca și acum, de Ministerul de Interne. N-a primit și grad. „Spre nefericirea mea, am doar gradul de nevastă. Eu n-am fost militar, ci doar civil, mă bucur că am fost așa, altfel cine știe ce putea să mi se ceară. Nu știu dacă înțelegeți sau nu ce trebuia să fac. Trebuia să «cânți» în stânga și în dreapta. Mi s-a propus, da! Să spun ce se întâmplă în ansamblu, ce mai vorbesc colegii. Le-am zis că mai bine mă întorc la Vaslui, decât codaș la oraș, mai bine fruntaș la țară. Nu mi-a plăcut niciodată să critic, să duc vorba”, a mărturisit Mioara Velicu.

„Gheorghe Turda voia să-i zicem «domnul colonel»”

A făcut parte din Ansamblul Ciocârlia până în 1996, iar șeful Gheorghe Turda a silit-o, practic, să iasă la pensie. „Nu direct, ci indirect! A dat un interviu în revista VIP, a spus că va renunța la toți fiindcă n-au voce! M-a supărat. Conta gradul, să-i zicem «domnul colonel». S-a supărat că l-am întrebat cât mai durează ședința, că trebuie să plecăm acasă. Nu mai puteam rezista acolo. Nu m-am rugat niciodată să mă reprimească, este o minciună a lui. Mă adusese într-o stare încât am vrut eu să plec”, a conchis Mioara Velicu.

