Oana Lis, la un pas de tragedie pe autostradă. „Am simțit ajutor divin într-un moment cheie”

De Daria Maria Diaconu,

Oana Lis a povestit despre incident într-o postare pe care a făcut-o pe pagina sa de pe un site de socializare.

„Mamă, dragii mei, mare cumpăna am avut pe autostradă! Din cauza denivelărilor de pe asflat, condițiilor meteo – plouă, combinate cu cauciucuri de vară, uzate, mi-a explodat un cauciuc, apoi mi-a rămas și mașină fără baterie!Mulțumesc lui Dumnezeu, încă o dată am simțit ajutor divin într un moment cheie, căci nefiind în coloana de tiruri ce erau la 5 min. de mine, am reușit să redresez mașina și să nu derapez! Mare noroc avem și cu internetul acum, am găsit repede un site specializat!Mulțumim pentru depanarea rapidă! Bine că n-am pătit numic grav!!!…că eu ca eu, dar nu știu ce vă făceati voi fără mine!!!!…Viață e cea mai importantă și fiecare secundă contează!!!…???”, a explicat Oana Lis.

Ea a dat detalii despre incidentul de pe autostradă și la emisiunea „Agenția VIP”, de la Antena Stars.

„Am avut o cumpănă foarte mare, eram pe autostradă, mergeam pe București-Pitești, mașina mea e mai uzată, a început să facă mașina ca toți dracii, nu-mi mai aduc aminte bine secundele alea, Viorel începuse să țipe. O jumătate de oră am stat până a venit mașina să ne ajute, a mai fost și un accident, mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat”, a spus Oana Lis, citată de spynews.ro.