Oana Moșneagu și Vlad Gherman, experiență inedită în Bali. „Noi am dat 650 de lei pentru amândoi”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au fost în mai multe locuri, printre care și Uluwatu, acolo unde au avut parte de o experiență interesantă, care a fost pe placul amândurora.

Cei doi au mers la un atelier din Uluwatu și și-au făcut singuri inele din argint. „Ne-am făcut singuri inele într-un atelier din Uluwatu și ne-a plăcut mult experiența (…)

Ni s-a părut cool, am mers la ei cu poze de inspirație de pe Pinterest și suntem îndrăgostiți de ce ne-a ieșit, sunt din argint, am adăugat și pietre” (…) P.S.:70% le-au făcut în mod real cei de la atelier, ghidați de noi, dar, hei, am fost implicați în tot procesul de creație al unui inel unic, personalizat”, a scris Oana Moșneagu, pe Instagram.

„Noi am dat 650 de lei pentru amândoi. Cursul de bază include, adică argintul și atelierul costă 285 de lei de persoană, noi am plătit extra 20 de lei pe gram de argint, că am făcut inele mai mari, și cam 50 de lei pe piatră”, a scris Oana Moșneagu, în comentarii, pe Instagram.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman, căsătoriți de un an și jumătate, au oferit fanilor un moment savuros în online. Recent, la televizor a fost difuzată o scenă din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, în care Vlad Gherman apare în ipostaze pasionale alături de actrița Rebecca Nicolescu, inclusiv un sărut.

Actrița a privit secvența filmată de soțul ei și a reacționat surprinsă, dar cu umor. Pe Instagram, Oana Moșneagu a comentat:

„Mi-a trebuit actor, mi-a trebuit”, iar fanii s-au amuzat copios de sinceritatea și naturalețea ei. Printre cei care au reacționat la postare s-a numărat și Cristina Ciobănașu, care le-a transmis că sunt extrem de amuzanți, adăugând un plus de haz momentului. Reacția Oanei Moșneagu dovedește că, în ciuda scenelor fierbinți de pe micul ecran, cuplul știe să păstreze umorul și bună dispoziția.

