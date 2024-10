Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, cunoscuți pentru colaborarea lor de ani de zile la radio, au făcut echipă și în aventura „Asia Express”, acceptând provocarea de a parcurge Drumul Zeilor. După această experiență intensă, cei doi sunt puși în fața unei noi încercări: au anunțat în mediul online că au rămas fără loc de muncă.

Fanii celor doi au fost surprinși să afle că Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au întrerupt colaborarea cu Național FM, unde realizau emisiunea „Matinal Efervescent” încă din 2018. Deși nu au oferit detalii despre motivele despărțirii de postul de radio, cei doi au dat asigurări că echipa lor nu se va destrăma. În mesajul postat pe rețelele sociale, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au anunțat că au în vedere noi proiecte și că urmează să se îndrepte spre noi orizonturi profesionale.

„Lume, lume! Radio Team Oana și Mișu vă anunță că, din păcate, colaborarea cu Național FM s-a încheiat. Mulțumim pentru găzduire și plecăciune ascultătorilor noștri dragi.

Revenim curând cu detalii despre următoarele noastre proiecte. Urmăriți-ne aici. Radio Team și Asia Express continuă!”, a scris Oana Paraschiv pe rețelele de socializare.

Participarea la „Asia Express” a fost una dintre cele mai mari provocări din viața lor, însă acum Mihai Găinușă și Oana Paraschiv se pregătesc pentru o nouă etapă, promițând că vor reveni cu surprize pentru publicul lor. Aceștia nu au oferit încă detalii concrete despre planurile viitoare, dar fanii sunt nerăbdători să afle ce urmează pentru cei doi colegi și prieteni.

Mihai Găinușă a spus de ce participă la „Asia Express”

Mihai Găinușă a făcut câteva declarații înainte de a pleca în aventura vieții sale. Fostul prezentator de la „Cronica Cârcotașilor” este pregătit să vadă cu ce provocări se va confrunta în acest reality-show de la Antena 1.

„Dacă fiecare om e dator să planteze un pom, să înalțe o casă și să facă un copil, înseamnă că deja am rămas cu ceva timp liber. Așa că, în Asia Express, vreau să văd ce pomi au ei și cum arată casele lor pe dinăuntru. Să fiu totuși atent cu copiii, că-mi ajung doi. O să fie un prilej să le arăt mai tinerelor generații că noi, cei din X, am crescut mai mult pe afară și am mâncat pe cartelă, deci suntem pregătiți de Jocurile Foamei și ale Somnului. Pe Oana mă bazez mult la interacțiunile sociale și la atenția pentru detalii, câteva dintre defectele mele. Și am un atu major: pe Drumul Zeilor sunt însoțit de o fată de preot. Mulțumesc pentru alegere și, cum spune thailandezul: vaya con Dios!”, a declarat Mihai Găinușă înainte de a pleca la „Asia Express”.

