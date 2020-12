Oana Radu a vorbit despre comportamentul neadecvat de la „Bravo, ai Stil, Celebrities”. „În acele mesaje găseam puțin adevăr despre mine!”

„Vinovată de acele acțiuni sunt doar eu. Aș vrea ca pentru voi să fie un exemplu ceea ce s-a întâmplat cu mine în emisiunea asta.

Faptul că eu am învățat enorm de multe lucruri despre mine după ce emisiunile au început să se difuzeze. Faptul că eu am înțeles anumite lucruri când am citit niște mesaje.

Mă raportez la faptul că deși multe mesaje au fost cumva exagerate, cel mai dureros pentru mine a fost faptul că eu în acele mesaje găseam puțin adevăr despre mine.

Vă dați seama că acele glume proaste pe care eu le făceam în viața de zi cu zi sau pe unde mai mergeam eu. Mi-am dat seama că de unii oameni pot fi interpretate diferit și nu toți oamenii mă cunosc.

Oamenii și știau că eu glumeam când spuneam că nu port chiloți sau cine știe ce prostii mai spuneam eu pe acolo”, a spus Oana Radu.

„O părere care e odată formată este greu să o mai schimbi. De asta am zis că am pierdut foarte mulți oameni care mă urmăreau și care îmi ascultau muzica.

Mi-aș dori ca pentru toți cei care mă urmăriți să luați aminte la următorul lucru: de multe ori în viață, din dorința de a mulțumi, de a-i atrage pe anumiți oameni, tindem să avem un comportament neplăcut. Eu nu zic acum că m-a pus cineva să fac ceva. Pur și simplu așa m-am comportat eu.

Aveți grijă în viață cum reușiți să pășiți. Vreau să țineți minte că în viață cel mai important lucru este să fii un om drept, un om bun și să nu-i lași pe ceilați să te influențeze.

Vreau să învățați cât de mult rău poți face printr-un comportament pe care nu-l gândești. E foarte important să gândești ce scoți pe gură. Oamenii care nu te cunosc nu au obligația să te tolereze sau să te scuze”, a mai declarat Oana Radu.

