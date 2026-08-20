Celebra cântăreață nu s-a făcut remarcată doar datorită carierei muzicale și a vocii ei inconfundabile, ci și pentru că a avut mai multe fluctuații de greutate de-a lungul anilor.

Recent, în cadrul unui concert pe care l-a susținut pe o scenă din România, Oana Radu a avut și o mică divergență cu fanii care au mers să o asculte. Mai exact, cineva a pus un laser pe artistă, iar aceasta a reacționat, la un moment dat.

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„Am zis că dacă tot a avut chef de glume toată noaptea, măcar să pună lumina unde trebuie”, a scris Oana Radu peste clipul video pe care l-a postat chiar ea în mediul online și care s-a viralizat rapid. „Ia vezi, poți să pui laserul aici?”, se aude artista că spune în filmuleț, arătând partea dorsală către fani.

Pentru a explica de ce a reacționat așa, Oana Radu a pus și o descriere clipului video: „Mă disperase cu laserul!”.

Clipul video postat de Oana Radu pe rețelele de socializare a adunat pe Facebook peste 300.000 de vizualizări în 48 de ore, fiind distribuit, comentat și apreciat de mii de oameni.

„Îmi place că ești pe bune, nu ești vreo falsă, fițoasă… Bravo ție”, „Chiar am râs”, „Greu să nimerească nu e” și „Voce nu, corp nu… Măcar impresii să ai” au fost doar câteva dintre reacțiile pe care le-au avut internauții când au văzut filmulețul.

Oana Radu a făcut și haz de necaz pe rețelele de socializare, după ce a fost acuzată de unii internauți că știe să cânte doar melodia „Tu”. „Altă melodie nu mai știe” și „Două melodii știu” a scris ea peste alte clipuri video pe care le-a postat în mediul online.

De-a lungul carierei ei, Oana Radu a avut mai multe piese și videoclipuri care i-au adus zeci de milioane de vizualizări pe YouTube. Printre acestea sunt „Tu” (feat. Dr. Mako și Eli), „Cine zice că-i ușor”, „Fără glas” (feat. Rolla Sparks), „Capul sus” (feat. Leo de la Roșiori), „Bine așa”, „Adrenalina” (feat. Doddy), „Ea a fost prima” (feat. Dr. Mako și Pacha Man) și „Dragostea-i nebună” (feat. Dr. Mako).

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