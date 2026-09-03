Șeful statului a explicat că etapa tatonărilor s-a încheiat și că au fost create condițiile necesare pentru reluarea procedurilor parlamentare.

„În zilele următoare. Evident că societatea aşteaptă să avem un guvern”, a spus Nicușor Dan, întrebat când va desemna un nou premier.

Pregătiri la Cotroceni după revenirea parlamentarilor din vacanță

Întârzierea avansării unei propuneri oficiale a fost justificată de președinte prin absența aleșilor din Capitală pe durata vacanței parlamentare, condiție tehnică esențială în condițiile în care învestirea noului Executiv necesită prezența și votul fizic al deputaților și senatorilor.

„Nu am acţionat prea mult pentru că mulţi parlamentari erau în vacanţă şi, după cum ştiţi, trebuia un vot fizic. Dar e momentul să tranşăm problema”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că în tot acest interval au avut loc consultări și discuții informale cu partidele politice pentru conturarea unei formule stabile.

Anunțul făcut joi vine la scurt timp după ce, în cadrul unei deplasări la Chișinău, șeful statului menționase că o decizie va fi luată în luna septembrie.

Odată cu reluarea lucrărilor parlamentare, președintele consideră că a sosit momentul decisiv pentru tranșarea crizei guvernamentale și pentru asigurarea continuității administrative.

Executiv politic, nu tehnocrat

În privința configurației viitorului cabinet, Nicușor Dan a evitat să detalieze public scenariile concrete sau numele luate în calcul pentru funcția de prim-ministru, argumentând că speculațiile nu ajută procesul de negociere.

Cu toate acestea, șeful statului a conturat o linie roșie clară în privința structurii guvernamentale.

Președintele a exclus opțiunea instalării unui guvern tehnocrat, invocând lipsa de sprijin politic și de susținere parlamentară pentru un astfel de model.

Prin urmare, viitorul Executiv va fi alcătuit din miniștri asumați politic de o majoritate parlamentară, capabilă să treacă proiectele de lege prioritare prin Parlament.

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