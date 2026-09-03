Cât costă legumele pentru zacuscă în Piața Crângași

În Piața Crângași, vinetele se vând în jurul valorii de 3-4 lei kilogramul, iar gogoșarii și ardeiul kapia se găsesc, în funcție de tarabă, în jurul valorilor de 5-6 lei/kg. Pentru ceapa galbenă, bucureștenii plătesc aproximativ 5-6 lei kilogramul.

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Tarabele sunt bine aprovizionate și cu alte legume de sezon, de la roșii și castraveți până la porumb, varză și mai multe soiuri de ardei.

Cât costă vinetele și ardeii în Piața Drumul Taberei

În Piața Drumul Taberei, vinetele se vând cu aproximativ 4-6 lei kilogramul. Gogoșarii pot fi cumpărați cu 6 lei/kg, iar ardeiul kapia apare la 5 lei/kg, în funcție de comerciant. La alte tarabe, unele sortimente de ardei roșu ajung la 8-10 lei kilogramul.

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Ceapa galbenă costă aproximativ 5-6 lei/kg, iar usturoiul poate fi cumpărat și cu 5 lei legătura. Pe lângă legumele folosite la zacuscă, în piață se găsesc și roșii, ardei iuți și alte produse de sezon.

Cât costă vinetele, gogoșarii, ardeiul kapia și ceapa în Piața Obor

Oferta este foarte bogată și în Piața Obor. Vinetele se găsesc la mai multe tarabe cu 2,90-3 lei kilogramul, dar și la 3,90, 4 sau 6 lei/kg, în funcție de comerciant și de sortiment. Ardeiul kapia pornește de la 2,99 lei/kg. Se găsește și la 3,99 lei/kg, 5 lei, 5,90 lei sau până la 8 lei/kg. Gogoșarii sunt vânduți cu prețuri cuprinse între aproximativ 4 și 7 lei kilogramul.

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La ceapă, sortimentul contează. Ceapa galbenă se găsește cu aproximativ 5-7 lei/kg, ceapa roșie ajunge la 8-10 lei/kg, iar ceapa de apă românească se vinde și cu 5 lei/kg.

De la cât pornesc legumele pentru zacuscă în București

Pentru cei care vor să își facă aprovizionarea în această perioadă, cele mai mici prețuri întâlnite în cele trei piețe sunt în jur de 2,90-3 lei/kg pentru vinete, 2,99 lei/kg pentru ardeiul kapia și aproximativ 4 lei/kg pentru gogoșari. La polul celălalt, anumite sortimente de gogoșari și ardei ajung la 8-10 lei kilogramul, iar ceapa galbenă se găsește, în general, între 5 și 7 lei/kg.

Prețurile sunt valabile pentru 3 septembrie și pot varia de la o tarabă la alta.

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