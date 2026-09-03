Programul denumit „Caravana pentru Grijă” se desfășoară în perioada 1 septembrie – 9 octombrie și le oferă cetățenilor posibilitatea de a efectua analize rapide fără să aibă nevoie de o programare prealabilă sau de bilet de trimitere. În cadrul punctelor mobile de evaluare, personalul medical specializat va efectua măsurători pentru tensiunea arterială, indicele de masă corporală, glicemia și nivelul colesterolului capilar.

Echipele medicale vor oferi consiliere privind riscurile metabolice și sfaturi personalizate pentru un stil de viață echilibrat. Traseul caravanei include municipiile București, Ploiești, Craiova, Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Iași și Constanța.

Obezitatea, o criză de sănătate publică în expansiune

Demersul vine în întâmpinarea unei probleme majore de sănătate publică. Statisticile indică faptul că obezitatea este asociată cu peste 200 de complicații severe, printre care diabetul zaharat de tip 2, bolile cardiovasculare, apneea în somn și numeroase forme de cancer.

Potrivit datelor oficiale ale Societății Române de Chirurgie Metabolică, doar 4 din 10 români cu vârsta de peste 10 ani aveau o greutate considerată sănătoasă la nivelul anului 2024. În același timp, aproape un sfert din populație suferea de obezitate, restul fiind încadrați în categoria persoanelor supraponderale. Prognozele internaționale arată că, până în anul 2030, numărul românilor afectați de surplusul ponderal ar putea ajunge la 11 milioane.

Reprezentanții proiectului subliniază că intervenția timpurie și identificarea factorilor de risc înainte de apariția primelor simptome grave reprezintă singura cale eficientă de reducere a presiunii asupra sistemului medical. Accesul la informație directă și la recomandări nutriționale din partea specialiștilor este gândit ca un prim pas concret pentru responsabilizarea populației cu privire la propriul stil de viață.

Despre Lilly

Compania farmaceutică transformă descoperirile științifice în soluții terapeutice menite să îmbunătățească viața oamenilor din întreaga lume. Fondată în urmă cu 150 de ani, compania este un pionier în cercetarea medicală, iar terapiile sale ajută zeci de milioane de oameni la nivel global. Valorificând potențialul biotehnologiei, al chimiei și al medicinei genetice, cercetătorii Lilly dezvoltă cu rapiditate noi soluții terapeutice pentru unele dintre cele mai presante provocări din domaniale sănătății: diabet, obezitate și efectele sale pe termen lung, Alzheimer, unele afecțiuni ale sistemului imunitar sau diferite forme de cancer. Motivația Lilly este reprezentată de un singur obiectiv: să îmbunătățească viața unui număr tot mai mare de oameni. Acest angajament include desfășurarea de studii clinice inovatoare și eforturi continue pentru a face terapiile mai accesibile. Pentru mai multe informații, vizitați Lilly.com și Lilly.com/news

Despre Fundația Dr. Max

Fundația Dr. Max este o organizație non-guvernamentală care dezvoltă proiecte dedicate prevenției bolilor și educației pentru un stil de viață sănătos, având ca obiectiv sprijinirea comunităților și creșterea nivelului de conștientizare asupra sănătății. La Fundația Dr. Max credem că grija poate schimba comunități. Transformăm prevenția, educația și sprijinul social în acțiuni reale pentru oameni. Cu responsabilitate și ambiție, construim o comunitate mai informată, mai sănătoasă și mai sigură. Prin parteneriate puternice și proiecte inovatoare, construim o fundație pentru un viitor mai sănătos și mai sigur pentru toți.

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