În loc să renunțe la spațiile comerciale și la personalul angajat, compania a decis ca toate locațiile afectate de noile interdicții să rămână deschise. Acestea sunt reconfigurate în spații comunitare dedicate suporterilor de fotbal, sub conceptul „Home of Superliga”. Prin această măsură, fostele agenții de pariere devin locuri de întâlnire unde fanii pot urmări meciurile din campionatul intern și din alte competiții importante, beneficiind în continuare de asistență din partea aceluiași personal.

Purtătorii de cuvânt ai grupului subliniază că măsura respectă cadrul legal aplicabil și deciziile adoptate de administrațiile locale, oferind totodată o plasă de siguranță socială pentru angajații care altfel ar fi rămas fără un loc de muncă. Conducerea companiei menționează că parteneriatul principal pe care îl are cu Superliga implică și o responsabilitate față de comunitățile de fani, motiv pentru care spațiile vor continua să funcționeze ca puncte de susținere a fenomenului fotbalistic local.

În paralel cu reconversia spațiilor comerciale, operatorul intenționează să mențină un dialog constant cu autoritățile centrale și locale pentru identificarea unor soluții pe termen lung care să îmbine protecția comunităților cu menținerea locurilor de muncă. Decizia marchează un precedent în industrie, arătând modul în care un mare operator economic se adaptează la modificările legislative din domeniu.

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