Decizia a fost explicată într-un mesaj lung publicat pe pagina sa de Facebook. În textul prin care politicianul își argumentează despărțirea de USR apare marcajul explicit de la început: „Conținut AI”, semn că mesajul a fost redactat cu sprijinul unui instrument de inteligență artificială.

„Preocupările organizației sunt tot mai mult despre sine”

În textul postat pe rețeaua de socializare, George Ștefănache arată că a cumpănit îndelung înainte de a face acest pas și susține că plecarea sa reprezintă un act de integritate.

Senatorul afirmă că ritmul său interior nu mai coincide cu cel al partidului și acuză conducerea organizației că s-a îndepărtat de problemele reale ale cetățenilor.

Fostul parlamentar USR subliniază că, în timp ce preocupările sale rămân orientate către oameni, structura politică din care a făcut parte a devenit tot mai preocupată de propriile mecanisme interne.

„Vine un timp în care îți dai seama că ritmul tău interior nu mai coincide cu ritmul structurii politice din care faci parte. Că preocupările tale sunt tot mai mult despre oameni, iar preocupările organizației sunt tot mai mult despre sine. Că societatea se mișcă, se schimbă, cere răspunsuri, iar mecanismele interne rămân blocate într-o altă viteză, într-o altă logică, într-o altă lume, idealizată, dar neactualizată”, a spus George Ștefănache.

El a adăugat că societatea cere răspunsuri rapide, în timp ce partidul a rămas blocat într-o altă viteză și într-o lume idealizată, neactualizată la realitățile din teren.

Acuzații grave la adresa filialei USR Galați și atenționări pentru liderii de la București

George Ștefănache a pus accentul pe situația din filiala teritorială de la Galați, susținând că valorile asumate la nivel central de partid se diluează până la dispariție în teritoriu.

Deși declară că apreciază activitatea parlamentară a unor lideri naționali, senatorul critică dur pasivitatea și inactivitatea asumată a organizației locale.

​„Chiar dacă la nivelul central al USR există o preocupare intensă de păstrare a unor valori «asumate», aceasta se diluează în teritoriu, până la estompare, așa cum este cazul la Galați. Oricât de atașat aș fi de activitatea partidului la nivel central și parlamentar, nu pot accepta inactivitatea «asumată» a structurii politice locale din care deja am făcut parte”, a transmis George Ștefănache.

În mesajul său, Ștefănache i-a nominalizat pe câțiva dintre cei mai cunoscuți exponenți ai USR, arătând că Dominic Fritz nu va candida niciodată la Primăria Galați, iar figuri precum Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Irineu Darău sau Radu Miruță nu se vor afla pe listele locale din județ.

El a punctat că filiala are nevoie de oameni locali pregătiți să lupte, nu de simpli candidați puși pe liste doar pentru a umple locurile la alegeri.

Motivul invocat pentru despărțirea de USR

Senatorul a explicat că decizia de a pleca a venit în momentul în care s-a întrebat dacă își mai poate păstra integritatea rămânând în partid. Acesta susține că nu dorește să devină părtaș la stagnare sau să valideze prin tăcere decizii pe care nu le mai poate susține cu propria conștiință.

Ștefănache a dat asigurări că va continua să îi reprezinte pe gălățeni în Parlamentul României din postura de senator independent.

El a concluzionat că plecarea sa nu vine din orgoliu sau oboseală, ci din dorința de a rămâne fidel valorilor sale și de a continua lupta politică locală fără compromisurile impuse de structura de partid.

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