Anca Pandrea este înmormântată astăzi, 3 septembrie, la trei zile după ce s-a stins din viață, la vârsta de 80 de ani. Familia și apropiații s-au reunit pentru a-și lua rămas-bun de la actriță, iar primele imagini de la slujbă surprind fotografiile acesteia alături de Iurie Darie, dar și numeroase coroane de flori.

În jurul orei 11.40, sora Ancăi Pandrea a ajuns la biserica unde are loc slujba de înmormântare. Aceasta a fost însoțită de cadre medicale, deoarece se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile. Familia și apropiații actriței s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu. Atmosfera este una apăsătoare, iar cei care au cunoscut-o pe Anca Pandrea își iau rămas-bun de la actriță.

Primele imagini de la slujba de înmormântare

Imaginile surprinse în biserică arată sicriul Ancăi Pandrea, în apropierea căruia au fost așezate coliva, turte și lumânări. Mai multe coroane de flori au fost aduse de cei care au dorit să îi fie alături în ultimele momente.

În apropierea sicriului se află și două fotografii în care Anca Pandrea apare alături de Iurie Darie. Cei doi au avut o relație de lungă durată, iar legătura dintre actriță și regretatul actor a rămas una importantă până în ultimii ani ai vieții sale. Fotografiile au fost alese chiar de Anca Pandrea pentru momentul în care urma să fie condusă pe ultimul drum.

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Anca Pandrea va fi înmormântată lângă Iurie Darie

Anca Pandrea va fi așezată pentru eternitate alături de Iurie Darie, omul alături de care și-a trăit o mare parte din viață. Actorul s-a stins din viață în anul 2012, iar moartea lui a afectat-o profund pe partenera sa. Locul de veci al actriței a fost pregătit pentru ceremonia de astăzi, iar familia și apropiații se ocupă de ultimele detalii ale înmormântării.

Nepotul Ancăi Pandrea se află deja la cimitir și a făcut primele declarații în direct la Antena Stars despre pierderea suferită de familie.

„Am avut ocazia să vorbesc cu ea când era la spital. Am putut să-i spun doar că o iubesc, că o apreciez și că sper ca toată lumea să-și amintească de ea așa cum a fost, atât pe scenă, cât și în afara ei. Avea inima sfâșiată din cauza morții lui Darie. A fost suferința ei. Ultimele cuvinte au fost «te iubesc, o să încerc să vin să te văd în câteva zile». Singurul regret este că mi-aș fi dorit să petrec mai mult timp cu ea. În ultimii ani, cele două s-au distanțat (n.r. – Anca Pandrea și sora ei). Ea s-a închis în ea. A stat cu grupul ei de prieteni și atât”, a declarat Codruț.

Anca Pandrea s-a stins din viață la 80 de ani

Anca Pandrea a murit pe 31 august, la vârsta de 80 de ani. Actrița se confrunta de mai mult timp cu probleme de sănătate, printre acestea numărându-se insuficiența pulmonară și cea cardiacă. În ultimii ani, starea sa de sănătate a devenit tot mai fragilă. Cu toate acestea, apropiații au vorbit despre felul în care actrița a încercat să își păstreze optimismul în fața dificultăților.

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