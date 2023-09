Prezent în cadrul emisiunii moderată de Dan Capatos, Marius Elisei a spus că și-a dorit să se împace cu Oana de dragul copilului, acesta fiind un „familist” convins, cum s-a autodeclarat.

Oana a declarat că Marius și-a dorit, de fapt, împăcarea nu de dragul Isabelei, ci pentru că încă o iubea.

„Am ajuns la Isa la școală la ședința individuală cu învățătoarea, singură, evident. Pentru că eu singură vin la toate ședințele, răspund la toate mail-urile, fac toate plățile, mă ocup de toate activitățile Isei, o duc la școală, o iau de la școală, singură de ani de zile. Într-o lume ideală, ambii părinți au grijă, la mine nu. După ședință promit că ne amuzăm. Vedem ce înseamnă să minți cu nerușinare despre, folosind un copil, ca să te răzbuni”, a spus Oana, potrivit Click.

„Și tocmai pentru că este un copil minunat, un copil aproape perfect, pentru că nu există perfect, acest copil nu merită să fie folosit ca instrument de manevră, nu are voie să fie folosită ca armă pentru răzbunare personală, nu are de ce să fie abandonată, nu are de ce să fie dezechilibrată emoțional de dragul unei răzbunări. Eu duc singură, dar nu ne atingem de copil, pentru nimic. Nu mințim folosindu-ne de copil. Nu spui că ai dorit în genunchi și în plânsete împăcarea doar de dragul copilului. Împăcarea ai vrut-o din iubire. Și vorbele… vorbesc.

Totul a fost că ai susținut că iubești, nu din compromis, de dragul copilului, așa cum ai mințit aseară pe la TV. Eu NU mi-am dorit împăcarea pentru că din partea mea nu mai existau sentimente de mult. Și mă rezum la atât. Sunt sute, sute de discuții care atestă adevărul pentru că eu am întotdeauna adevărul de partea mea. Și cu asta basta”, a mai spus vedeta.

„Nici mama ta, nici tatăl tău nu te iubesc cât te iubesc eu pe tine”.

„Te iubesc. Ești frumoasă și minunată. Și te voi iubi toată viața”.

„Noaptea ce a venit, ochii au obosit, sufletul liniștit… noapte bună om fericit. I love you. Nu-ți mai scriu așa iubirea mea… dacă deranjează”.

„Să nu uiți niciodată că te-am iubit și te iubesc mult. Îți mai spun că 100% nu o să te mai stresez… O să te las în pace… Nu o să te mai deranjez… Pentru că vreau să fii bine… Fericită, liniștită, zâmbitoare… Pot spune că mâna pe inimă că garantez cele spuse mai sus… De ce îmi dai cu seen?”, sunt mesajele dezvăluite de Oana Roman.

La începutul anului cei doi au pus capăt relației. De atunci Marius ar fi continuat să locuiască alături de familia sa, până pe data de 3 septembrie, când s-a mutat definitiv de acasă. Acum Marius are o relație cu o altă femeie în vârstă de 40 de ani pe care a și postat-o pe rețelele de socializare.