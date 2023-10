Oana Roman are un cont oficial de Instagram, unde are peste 269.000 de urmăritori. Atunci când și-a făcut contul, ea era căsătorită cu Marius Elisei, așa că numele ei oficial pe platformă e Oana Roman Elisei. De ceva vreme, cei doi au divorțat, iar vedeta a renunțat la numele lui în acte. Și pe Instagram a încercat să renunțe, în repetate rânduri, dar nu a reușit.

Acum, fanii s-au întrebat cum de nu a reușit să își schimbe numele. „De ce mai folosești numele Elisei dacă ai divorțat?”, e mesajul primit de Oana Roman de la o urmăritoare. Nu a ezitat și i-a răspuns: „Draga mea Mimi, dacă m-ai fi urmărit, ceea ce nu cred că este cazul, ai fi știut că mă chinui din 2021 să schimb numele pe Instagram.

Oana Roman: „Nu îmi doresc nimic mai mult decât să scap de acest nume peste tot”

Imediat după ce am divorțat am renunțat evident la numele Elisei și am rămas doar cu numele meu, Roman. Dar având cont cu foarte mulți urmăritori, am nevoie de un accept din partea Instagram și, deși am trimis mail-uri și notificări, nu am reușit să primesc și încă vreau un răspuns de la ei.

Pe pagina oficială de Facebook am reușit, în buletin mă cheamă doar Roman și crede-mă că ultimul lucru pe care mi-l doresc este să mai scrie Elisei pe undeva, dar nu depinde de mine. Nu îmi doresc nimic mai mult decât să scap de acest nume peste tot. Sper că acum te-ai liniștit”, a fost mesajul transmis de Oana Roman pe contul ei de Instagram, conform spynews.ro.

Tot pe Instagram vedeta a arătat și e-mailurile pe care le-a trimis către Instagram pentru a renunța la numele Elisei. „Iată și dovada. Când încerc să schimb numele, apare acest mesaj. Iată și ultimul mail trimis în 20 octombrie…al nu știu câtelea mail. Încă niciun răspuns. Te-ai liniștit, gata? Vrei tu numele Elisei. Ia-l. Că eu n-am nevoie, n-am avut și nu voi avea nevoie”, a mai scris Oana Roman pe rețelele de socializare.

Oana Roman și Marius Elisei, despărțire definitivă pe 3 septembrie

După ani de căsnicie și relație, Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit definitiv pe 3 septembrie. El deja are o nouă iubită. „El a stat cu noi în casă până de curând când am hotărât că nu mai avem vreo șansă să reabilităm relația noastră. Au existat eforturi din partea amândurora în a încerca să reparăm ceva, dar nu s-a putut.

Diferențele de viziune și de gândire dintre noi ne-au împiedicat să mai putem repara ceva. În luna iunie chiar am discutat serios și am încercat, am stat împreună în casă, dar era clar că nu se mai poate repara nimic.

Astfel, cu două zile înainte să plec în Franța cu Isa, am hotărât că e cazul să încheiem definitiv și acela a fost momentul în care el a plecat definitiv de acasă. Adică pe 3 septembrie”, a dezvăluit vedeta pe Instagram.