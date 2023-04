Ieri, 1 aprilie, Oana Roman a parcat neregulamentar la târgul auto la care a participat. După ce evenimentul s-a încheiat, ea s-a îndreptat spre parcare, pentru a-și lua mașina. Nu a mai găsit-o, autovehicului ei a fost ridicat.

„Am plecat de la târg și ce credeți? Mi-au ridicat mașina”, a spus Oana Roman pe Instagram, care nu s-a enervat de situația creată, ba chiar s-a amuzat.

Oana Roman: „Eu sincer nu mi-am dat seama că nu am parcat bine. Aia e!”

Ulterior, vedeta a fost nevoită să meargă să-și ridice mașina, dar și să plătească o amendă. Spynews.ro scrie că aproximativ 1.000 de lei a plătit pentru că nu a parcat regulamentar. „Pe ploaia asta a trebuit să vin eu să-mi ridic mașina. Asta! Aveți grijă unde parcați!

Eu sincer nu mi-am dat seama că nu am parcat bine. Aia e! M-a costat 500 de lei plus amenda, superb. Diseară ies și beau, mă duc fără mașină, ca să nu îmi mai ridice mașina a doua oară în aceeași zi. Cam asta e! Am pățit-o” , a mai transmis Oana Roman pe InstaStories ieri, 1 aprilie.

Seara, Oana Roman s-a ținut de cuvânt și a ieșit în oraș alături de mai mulți prieteni, s-a distrat la un restaurant, unde a ascultat muzica lui Dan Bittman.

Schimbări radicale în viața Oanei Roman

Oana Roman s-a despărțit de Marius Elisei, tatăl fetiței sale, iar recent a anunțat că vrea să vândă vila pe care o are în Tunari. După despărțirea de Marius Elisei, vedeta vrea să se mute cu fiica ei într-o casă mai mică.

Vila din Tunari are patru dormitoare, două sufragerii și două băi. Cine își dorește să cumpere vila vedetei trebuie să plătească suma de 480.000 de euro. În anul 2019, Oana Roman se muta de la apartament la vilă alături de soțul ei, Marius Elisei, de fiica lor, dar și de mama ei, Mioara Roman.

Între timp, în viața fiicei lui Petre Roman au apărut mai multe situații neprevăzute, astfel că a ajuns la concluzia că este mai bine să vândă casa. Acum, vedeta locuiește doar cu fiica ei, Isabela, pentru că s-a despărțit de Marius Elisei, iar mama ei stă de ceva vreme într-un azil de lux din Snagov.

„Este evident că, în momentul acesta, sunt doar eu cu Isa într-o casă foarte mare, de 300 mp și 1000 de metri de teren. Evident că e mult prea mult decât ce avem noi două nevoie! Mă gândesc la varianta s-o vând. Ori să o închiriez și mă mut eu într-una mai mică. Ori la un moment dat o s-o vând și o să-mi iau două mai mici! Vom vedea, dar nu e ceva pentru mâine dimineață!”, a declarat, recent, Oana Roman, pentru Click!

În anul 2019, Oana Roman a dat 160.000 de euro pe vila din Tunari, iar acum vrea să o vândă cu aproape jumătate milion de euro.

