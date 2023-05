La începutul acestui an, Oana Roman și Marius Elisei anunțau că se despart definitiv. Cei doi și-au aruncat cuvintele grele după separare, însă acum au revenit la sentimente mai bune. Bărbatul vine tot mai des în casa vedetei, unde pare că a revenit la obiceiurile pe care le avea atunci când forma un cuplu cu aceasta.

Marius Elisei gătește acasă la Oana Roman, iar când fosta lui soție a fost bolnavă, el a rămas să doarmă peste noapte în casa ei.

„Am acolo sus ceva care are grijă de mine. Fără ea (n.r. căsătorie) lumea nu ar mai fi la fel. Este foarte importantă. Suntem foarte ok (n.r. relație cu Marius Elisei), nu vreau neapărat să insist pe subiectul ăsta, practic nu mai sunt foarte multe lucruri de spus. E ok. Astăzi a venit la noi, a gătit, ne vedem. Nu în momentul ăsta (n.r. împăcare Marius Elisei). Nu acum, nu știu, vom vedea”, a declarat Oana Roman la Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

De când a rămas singură, Oana Roman are un program foarte încărcat, pentru că trebuie să se ocupe de mai multe lucruri. Vedeta nu mai iese în cluburi, așa cum obișnuia să o facă în alți ani. „Copilul, casa, mama, proiectele, mai ies cu prietenii la o masă, party, grătar. Nu mă duc la club, nu mai ies, nu-mi mai place. Îmi ocupă 17 ore pe zi treaba asta. Când Iza merge la școală, mă trezesc la 6:30, nu mă culc niciodată mai devreme de 00:30. Ăsta e programul meu.”

Recomandări Atacurile de pe teritoriul Rusiei nu-i bucură pe toți ucrainenii

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Oana Roman, acuzații dure la adresa lui Marius Elisei

După 10 ani de relație, Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit. Între cei doi a mai avut loc o ruptură în anul 2021, atunci când au divorțat la notar.

Oana Roman îl acuza pe Marius Elisei că nu s-a implicat deloc financiar în creșterea fiicei lor și nici nu a fost atât de prezent în viața micuței pe cât susține el. Fiica lui Petre Roman mărturisea că ea a fost cea care întotdeauna a avut grijă ca Isabela să aibă tot ceea ce își dorește și să se bucure de activități extrașcolare.

„Dacă îl bufnește râsul să o luăm pas cu pas. Eu am declarat că el mi-a spus mie că până se stabilizează nu are timp să se vadă cu ea, să o ia sau să o ducă la școală și nu are bani să contribuie la creșterea ei. Lucru pe care el nu l-a contrazis. A declarat că vorbesc des la telefon, dar asta nu înseamnă că se implică în vreun fel în creșterea ei. Deci, nu mă contrazice, dar dacă tot îl bufnește râsul, eu l-aș întreba și aș dori să spună public când a dus-o ultima oară la școală, când a luat-o ultima oară de la afterschool, când a ieșit ultima oară cu ea în oraș, când a fost în 9 ani de când este Isa, o zi cu ea, doar el cu ea, ce cadouri i-a oferit în ultimii ani vreodată și cu ce s-a implicat în creșterea ei în ultimii ani, mai ales de când a început școala.

Recomandări REPORTAJ. La 26 de ani, Andrei veghează la căpătâiul mamei căzute la pat. S-a împrumutat 700 de lei ca să ia o ușă pentru casa lor care stă să cadă: „Muncesc să am grija ei! N-o s-o părăsesc niciodată!”

Dacă tot îl bufnește râsul în felul acesta, aș vrea și eu să știu, pentru că eu nu spun niciodată lucruri neadevărate, pentru care nu am ceva în spate, adică niște probe și așa mai departe. De asemenea, aceste lucruri sunt știute, pentru că oamenii văd cine o duce pe Isa la școală, cine o ia de la afterschool, cine se duce cu ea la activități și mai ales, oamenii știu cine plătește facturile peste tot. Deci să nu îl mai bufnească râsul atât, pentru că eu chiar cred că nu este cazul și ar fi bine măcar să își vadă de ale lui și să nu mai dea declarații de tipul ăsta, când se știe realmente cu musca pe căciulă”, declara Oana Roman, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Playtech.ro Cum s-a îmbrăcat Smiley la nunta cu Gina Pistol. Toți au fost uimiți de alegere FOTO

Viva.ro Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Ginei Pistol și ai lui Smiley. Ce gest a decis să facă prezentatoarea în ziua nunții

TVMANIA.RO Cum să urmărești filmele Star Wars în ordine. Unde sunt disponibile online

FANATIK.RO Cum trebuie să gătești carnea de porc, de fapt, ca să aibă un gust deosebit și să fie fragedă. Secretul bucătarilor de top

Știrileprotv.ro Imagini rare. Cum arată interiorul unui cuib de viespi. Un fotograf a surprins și Regina. GALERIE FOTO

Observatornews.ro "Bunica, fratele meu a murit! Nu respiră". Băiețel de 5 ani, ucis de un polițist beat. Familia copilului, șocată de verdictul instanței din Kiev, la 4 ani de la tragedie

Orangesport.ro Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

Unica.ro Primele imagini de la nunta Bellei Santiago. Wow! Ce rochie de mireasă a ales pentru ziua cea mare!