În Berlin, aproximativ 9.000 de persoane au participat la protest, conform poliției, în timp ce organizatorii au estimat un număr de 24.000 de participanți.

În München, aceștia au raportat 12.000 de demonstranți, iar la nivel național au declarat o prezență totală de 80.000. Printre vorbitori s-a numărat și activista de mediu Luisa Neubauer.

Mii de persoane au protestat în Germania împotriva politicilor energetice ale guvernului. Foto: Profimedia Images

Protestatarii din München au afișat bannere critice la adresa ministrului Economiei, Katherina Reiche, acuzând-o că pune în pericol tranziția către energia regenerabilă și că favorizează combustibilii fosili.

„Prețurile crescânde și scumpirile la energie, crizele geopolitice și regimurile autoritare ne arată cât de periculos este combustibilul fosil”, au declarat organizatorii, solicitând o tranziție mai rapidă către energia solară și eoliană.

Martin Geilhufe, președintele filialei bavareze a organizației ecologiste BUND, a criticat pachetul legislativ propus de Reiche, descriindu-l drept „parte a unui atac concertat asupra naturii, mediului și climei”.

El a cerut guvernului german să nu împiedice extinderea energiei regenerabile. Reiche, membră a Uniunii Creștin-Democrate, partidul cancelarului Friedrich Merz, a fost acuzată de încetinirea acestui proces crucial pentru mediu.

